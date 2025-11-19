與中國大陸關係惡化 日本汽車、旅遊業衝擊大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

與中國大陸關係惡化，對日本經濟有何影響？大陸分析人士表示，日本汽車、旅遊等產業對中國大陸的依賴程度日益提高，日本政客如果不收斂導致中日關係惡化，這些領域將受到衝擊，部分產業的市占率將進一步收縮。

第一財經報導，日本三大車企本田、豐田、日產2024年在中國大陸的新車銷量全面下滑，日系車企在陸市占率降至11.2%，較2023年下降3.2個百分點。其中，豐田銷量為177.6萬輛，下滑6.9%；本田銷量約85.2萬輛，下滑30.9%，跌至2014年以來低位；日產在陸銷量約為69.6萬輛，下滑12.2%，跌至2008年以來最低點。

家電方面，據大陸海關數據，中國大陸從日本進口的家電金額逐年減少，2022年為10.16億美元，2023年為7.85億美元，2024年為7.08億美元。日本企業（中國）研究院執行院長陳言分析，日本家電出口到中國大陸市場不多，中國大陸企業及其收購的日本品牌在日本家電市場的市占率愈來愈大。

體育方面，目前中國大陸為ASICS亞瑟士第四大市場，2024年在中國大陸市場銷售規模約人民幣50億元，銷售增速近30%，超過其大多數主要市場增速。且不少中國大陸赴日遊客會採購亞瑟士旗下運動鞋服。

旅遊方面，日本國家旅遊局（JNTO）統計，2024年全年中國大陸訪日遊客人數超過698萬人次，增長187.9%；2024年訪日外國遊客消費額達8.1395兆日元，中國大陸遊客以1.73兆日元位居各國之首，占總消費21.3%。報導指出，據各大旅行社資訊，接下來的元旦和春節假期，已有不少遊客開始諮詢和進行退改，預估會對日本旅遊、飯店、消費品等產生影響。

