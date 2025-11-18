快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

中外交官員雙手插口袋送客 陸官媒發日官員離開畫面：低頭聽講話

香港01／ 撰文：許祺安
畫面左前方男子為金井正彰，右方為劉勁松。玉淵譚天發布照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。圖／取自玉淵譚天
畫面左前方男子為金井正彰，右方為劉勁松。玉淵譚天發布照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。圖／取自玉淵譚天

中日關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日抵達北京，18日中國外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。

當日下午2時左右，金井正彰一行離開中國外交部。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布當時的照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。

「玉淵譚天」18日在其微博公眾號發布影片，帖文起首標籤為「日本官員低頭聽中方講話」。

該影片配上字幕稱，「離開時，日本官員邊走邊聽中方講話，頻頻點頭，表情嚴肅」。

該影片的畫面又顯示，劉勁松為金井正彰送行時，雙手插在口袋。

中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上表示，中國外交部亞洲司司長劉勁松上午在北京同日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

中方稱嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

日本共同社18日引述消息人士報導，中國大陸要求日本首相高市早苗收回日前關於台灣的言論，日方拒絕。

中日磋商後媒體圍訪 大陸外交部司長直言：當然不滿意

針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，中國外交部亞洲司長劉勁松今天與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰在北京展開磋商。劉勁松...

陸籲避免赴日…日本10月外國旅客數才創新高 旅遊前景蒙上隱憂

日本政府觀光局今天公布10月訪日外國旅客數為389萬6300人次，其中約71萬5700人次來自中國（不含香港），約占18...

突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬10...

陸人出國熱門地洗牌了 大型旅遊業者估時間點「日本將跌出前十」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的...

