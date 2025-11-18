聽新聞
中外交官員雙手插口袋送客 陸官媒發日官員離開畫面：低頭聽講話
中日關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日抵達北京，18日中國外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。
當日下午2時左右，金井正彰一行離開中國外交部。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布當時的照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。
「玉淵譚天」18日在其微博公眾號發布影片，帖文起首標籤為「日本官員低頭聽中方講話」。
該影片配上字幕稱，「離開時，日本官員邊走邊聽中方講話，頻頻點頭，表情嚴肅」。
該影片的畫面又顯示，劉勁松為金井正彰送行時，雙手插在口袋。
中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上表示，中國外交部亞洲司司長劉勁松上午在北京同日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。
中方稱嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。
文章授權轉載自《香港01》
