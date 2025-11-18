中日磋商後媒體圍訪 大陸外交部司長直言：當然不滿意

快訊

中央社／ 台北18日電
中日司局長級磋商下午結束，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰離開大陸外交部時不發一語。圖／取自央視新聞
中日司局長級磋商下午結束，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰離開大陸外交部時不發一語。圖／取自央視新聞

針對日本首相高市早苗「台灣有事」說，中國外交部亞洲司長劉勁松今天與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰在北京展開磋商。劉勁松事後面對媒體詢問是否滿意磋商結果及會談氣氛如何時，分別回答「當然不滿意」及「嚴肅」，並未多言。

劉勁松與金井正彰的磋商上午在中國外交部展開，直到下午2時過後才結束。

綜合香港有線新聞及東京電視台（TV Tokyo）等報導畫面，兩人磋商後走出中國外交部一棟附屬大樓時，劉勁松一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井正彰作最後交談。這一畫面隨後在中國網路上熱傳，眾多中國網友更誇讚劉勁松「霸氣」。

金井正彰離去後，劉勁松在眾多媒體包圍下，從附屬大樓走回中國外交部主樓。面對媒體詢問是否滿意磋商結果，他直接回答「當然不滿意」；至於磋商內容，他僅表示「待會（中國外交部）發言人會作說明」；接著有媒體問到磋商氣氛如何，他僅回應「嚴肅」二字，便不再作答。

磋商結束後不久，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說，中方在磋商中提到，高市早苗的「謬論」，「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背『一個中國』原則和『中日四個政治文件』精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責」。

毛寧又說，中方在磋商中嚴肅敦促日方收回「錯誤言論」，停止在涉中問題上「製造事端」，「以實際行動認錯糾偏」，維護中日關係政治基礎。

東京放送電視台（TBS）報導，日本外務省今晚表示，金井正彰在會中就中國近期一連串赴日旅遊警示提出嚴正抗議，並反駁這些警示的內容，指日本治安並未惡化，要求中方應立即改善相關應對。

日本外務省提到，日方要求中方確保日本公民在中國的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍發表不當言論再次提出強烈抗議，敦促中方盡快採取適當對應措施。而劉勁松則提出中方立場，但日方予以反駁，並說明日本政府一貫立場。

