與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日相高市早苗（左）10月31日在南韓慶州會晤中國大陸國家主席習近平（右）。美聯社
日本共同社18日引述消息人士報導，中國大陸要求日本首相高市早苗收回日前關於台灣的言論，日方拒絕。

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日到訪北京，與大陸外交部亞洲司長劉勁松磋商，陸方再次向日方提出嚴正交涉，敦促日方「收回錯誤言論」，「給中國人民一個明確交代」。

【中央社／東京18日專電】

日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今天在北京舉行的日中局長級磋商中，向中國外交部亞洲司司長劉勁松強調，日本國內治安並未惡化，並就中國近日呼籲公民避免赴日旅遊一事提出嚴正交涉，強烈要求中方採取適當措施。

日本內閣官房長官木原稔傍晚也重申，不會撤回首相高市早苗在國會的相關答詢內容。

中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

金井正彰等一行人17日抵達北京，今天上午會晤劉勁松，磋商內容圍繞高市早苗在國會的答詢。高市表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

雙方磋商歷時數小時。會後，金井未回答媒體提問；劉勁松被媒體堵訪時，被問及是否滿意磋商結果，他直言「當然不滿意」，並形容會談氣氛「嚴肅」。兩人在鏡頭前的神情均相當凝重。

日本東京放送電視台（TBS）報導，外務省晚間說明，金井在會中就中國近期一連串赴日旅遊警示提出嚴正抗議，並反駁通知內容，指日本治安並未惡化，要求中方應立即改善相關應對。

外務省並指出，日方要求中方確保在華日本公民的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍發表不當言論再次提出強烈抗議，敦促中方盡快採取適當的對應措施。對此，劉勁松提出中方立場，但日方進行反駁，並說明日本政府一貫立場。

木原稔在傍晚記者會上也就高市早苗答詢內容再次強調，「這並未改變政府的既定立場」，表明日本政府不會撤回相關發言。

日本 北京 首相 中日關係 高市早苗 台灣
