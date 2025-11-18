陸籲避免赴日…日本10月外國旅客數才創新高 旅遊前景蒙上隱憂

快訊

中央社／ 東京18日專電
日本政府觀光局今天公布10月訪日外國旅客數為389萬6300人次，其中約71萬5700人次來自中國（不含香港），約占18.4%。 示意圖／路透社
日本政府觀光局今天公布10月訪日外國旅客數為389萬6300人次，其中約71萬5700人次來自中國（不含香港），約占18.4%，在日圓貶值等因素帶動下，刷新歷來10月最高紀錄，也創下史上單月第二高紀錄。但中國呼籲公民避免前往日本，令日本觀光業前景蒙上隱憂。

共同社、朝日電視台報導，10月訪日外國旅客達389萬6300人次，較去年同期增加58萬以上，增幅顯著。除了日本進入紅葉季吸引賞楓客之外，中國與韓國適逢大型連假，也使旅遊人數攀升。

韓國、台灣、美國等18個國家與地區訪日人數都創下10月歷年新高，其中韓國赴日旅客最多，達86萬7000人次。

另外，包括加拿大、法國等5國，單月訪日人數也創史上最高紀錄。今年1月至10月累計訪日外國旅客數達3554萬7200人次，預估全年將超越2024年創下的3687萬人次，刷新歷史新高。

然而，在日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發酵下，中國政府已呼籲公民避免前往日本，因此接下來能否維持強勁旅遊人潮仍不明朗。

另一方面，仰賴中國觀光客的飯店、百貨業者都對未來表達不安。在國內生產毛額（GDP）統計中，訪日旅客消費被視為「服務出口」，規模僅次於所有出口項目中的「汽車」（2024年為17.9兆日圓，約新台幣3.6兆元）。

朝日新聞報導，根據日本觀光廳資料，2024年外國旅客在日本消費額總計8.1兆日圓。其中，中國旅客消費1.7兆日圓，占21%，在各國與地區中位居榜首；如果加上香港（消費約6606億日圓），總額超過2.3兆日圓。

旗下經營「里奇蒙飯店」的Royal Holdings株式會社表示，目前尚無明顯的取消訂房潮，但社長阿部正孝昨天在財報會上表示，「本社的訪日客約有一半來自中國。如果目前狀況持續到12月，不排除會影響明年2月的（赴日）春節旅遊」。

高島屋百貨今年2月期的免稅銷售額中，約6成由中國旅客貢獻。高島屋公關表示，中國相關問題的發展難以預測。大丸松坂屋的公關也表示，「目前沒有明顯變化，會持續觀察情勢發展」。

