取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
隨著中日關係緊張，大陸文化和旅遊部提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊，大陸遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案。圖為北村韓屋村。路透
隨著中日關係緊張，大陸文化和旅遊部提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊，大陸遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案。濟州航空也指出，大陸航線今年前10個月輸送旅客已超過去年全年。不過也有不少南韓網友表示並不歡迎大陸旅客。

瀟湘晨報報導，11月17日，去哪兒旅行數據顯示，熱門出境旅遊目的地次序已經重排。從已下單的國際及地區機票票量來看，南韓在11月15日-16日成為新晉第一名出境旅遊熱門目的地，此外，飛往泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南、印度尼西亞的機票預訂量也靠前。

從機票搜索量來看，南韓同樣排在首位。去哪兒旅行大數據顯示，截至11月17日，南韓首爾是出境機票搜索量最高的目的地。搜索指數較高的目的地還包括泰國曼谷、香港、新加坡、馬來西亞吉隆坡、澳門、澳洲雪梨和印尼峇里島。

去哪兒大數據研究院研究員楊涵分析，從到2025年年底，大陸遊客錯峰出境遊需求依然旺盛。部分赴日遊客轉向其他目的地，遊客選擇更趨多元化。南韓目前已經取代日本，成為最受歡迎的出境遊目的地；飛行距離較近的中國香港、澳門，以及出行性價比較高的東南亞國家泰國、越南、馬來西亞等依舊熱門。

韓聯社報導，南韓連假航空公司濟州航空18日表示，公司大陸航線今年前10個月共輸送旅客49.5萬餘人次，增加10%以上，已超過去年全年的49.29萬餘人次。單看第三季度，濟州航空的大陸航線客運量為18.26萬餘人次，約增28%。

分析認為，大陸政府去年11月起面向南韓試行免簽政策，加上南韓政府今年9月29日起對大陸團隊遊客試行免簽，推動大陸航線客運量增加。

不過南韓媒體《Chosun Biz》對此現象報導的文章底下，不少南韓網友表示並不歡迎大陸旅客，「留在中國對世界和平比較有幫助」、「來了也沒什麼好看，拜託不要來韓國」。

南韓 機票 陸客 中美關係
