突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

中央社／ 東京18日專電
香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬1000張。 示意圖／歐新社
香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬1000張。其中，上海-東京以及上海-大阪航線影響最大，估計退票損失可能達到數十億人民幣。

「中央日報」日文版引述「南華日報」報導，民航分析師李瀚明表示，中國航空公司自15日起赴日航線機票取消量已達49萬1000張，占航空公司熱門航線中的32%，16日取消率高達82.14%，17日也達到75.6%。

中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

配合政府政策，中國航空公司宣布，對12月31日前預訂的赴日航班全額退費。中國教育部16日也建議謹慎規劃赴日留學安排。中國多家大型旅行社已經暫停銷售日本旅遊行程。

李瀚明指出，16日的取消航班件數是新預訂數的27倍，並表示「除了2020年初疫情全面爆發時期之外，從來沒有出現如此規模的取消潮」。

他表示，上海-東京以及上海-大阪航線影響最大，其中7成的來回機票已經退款，估計損失達到數十億人民幣。

今年7至9月訪日的外國旅客中，中國旅客以748萬人居首位。中國旅客同期在日本的消費額達到5901億日圓，占外國人總消費的28%。

此外，日本學生支援機構（JASSO）指出，以去年5月資料來看，日本的中國留學生有12萬3485人，占全體留學生的36.7%。

