快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務

中央社／ 台北18日電

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發中國反彈後，有中國大型國有旅行社北京總部的相關人士向共同社表示，該旅行社已自16日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。

除此之外，日本國內已有飯店出現中國顧客取消住宿及用餐訂單的情況，這些顧客來自中國企業。

根據報導，除了停辦赴日各種旅遊業務及代辦日本簽證外，在這家大型國有旅行社官網上搜索「日本」或「東京」等關鍵字，如今已不再顯示任何旅遊產品。同時，已報名赴日旅遊但尚未出發的旅客，也可獲得全款退費，不須支付手續費等。

此外，中國另一家大型民營旅行社的北京總部相關主管也表示，該旅行社也已暫停受理新的各項赴日旅遊業務。

報導指出，在中國，日本是最受歡迎的旅遊目的地，而赴日旅遊也是中國各大旅行社的主力商品，如今暫停銷售赴日行程，對中國旅行業界也將造成打擊。且在大型旅行社帶頭停售日本行程下，其他旅行社很可能不得不跟進。

另據第一財經報導，中國一家大型旅遊社相關負責主管透露，該旅行社目前已撤下日本旅遊產品的相關宣傳資訊，且近兩天已有不少遊客諮詢或進行日本遊的退款或改期事宜。

日本國家旅遊局統計，2025年1至9月中國訪日旅客達748.72萬人次，較去年同期大增42.7%，且高於2024年全年的698萬人次，取代韓國成為最大的遊客來源國。

日本旅遊 旅行社 北京 中美關係
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

相關新聞

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

中日衝突持續升溫，在大陸發展的日本藝人也不得不做出政治表態。日本藝人美依禮芽今天中午在其微博發文「中國對我而言就是我的第...

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，迅速點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸發布航行警告、旅遊與留學示警，風波更因中國駐大阪總領事在社群平台以「斬首」激烈字詞批評高市，引發日本政府強烈抗議，日媒指出日本17日派遣高級外交官赴中協商，嘗試為瀕臨失控的雙邊關係建立「護欄」。 《聯合新聞網》整理高市發言和中方反應、反制措施以及美日關係走向為何。

陸人出國熱門地洗牌了 大型旅遊業者估時間點「日本將跌出前十」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的...

取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

隨著中日關係緊張，大陸文化和旅遊部提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊，大陸遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。