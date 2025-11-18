大陸粉絲錯愕！ 日本男子團體JO1廣州見面會突喊卡

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日關係緊張，影響層面已擴大到娛樂圈。日本男子團體JO1原訂於19日舉辦的粉絲見面會，主辦單位在17日突然喊卡，引發大陸粉絲錯愕。

QQ音樂17日微博發布「JO1 Fan Party（廣州）取消公告 」​​​，公告指出，原預定在廣州ICC環貿天地舉辦的JO1 Fan Party（廣州），受不可抗力的影響將會取消舉辦。原訂於11月19日的超級會員限定禮包活動也將取消。感謝各位用戶感謝各位用戶對活動的耐心與關注。

官方帳號「JO1_GototheTop」也在微博發文表示，「受不可抗力影響本次JO1 Fan Party（廣州）將取消舉辦，對已經期待和準備了很久的JAM我們深感抱歉。 再次感謝大家的支持。」