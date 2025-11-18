大陸抵制赴日旅遊…經濟損失恐達1.79兆日圓 陸官方抗議不斷升級

快訊

中央社／ 東京18日專電
中國呼籲公民暫時避免前往日本旅行，此舉將導致中國觀光客大幅減少，帶給日本相當程度損失。 示意圖／美聯社
中國呼籲公民暫時避免前往日本旅行，此舉將導致中國觀光客大幅減少，帶給日本相當程度損失。日本野村總合研究所經濟學家木內登英估算，中國抵制赴日旅遊恐令日本經濟損失1.79兆日圓（約新台幣3580億元），實質GDP下滑0.29%。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況），有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國從13日起抗議不斷升級，中國外交部、文旅部已經發布避免赴日旅遊的提醒。

木內登英指出，2012年9月，日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，引發中國國內大規模反日示威，中國政府也呼籲公民避免赴日旅行，結果導致中國團客取消訂單數激增、中國赴日觀光客大幅減少。當年，中國赴日旅客數較前一年減少25.1%。

今年1至9月，中國赴日旅客占整體訪日旅客的23.7%，排名首位。去年10月到今年9月的1年間，中國赴日遊客數為922.1萬人，年增42.7%。假設未來1年同幅增長，並以今年7至9月期間，中國旅客在日本的人均旅遊消費額23.9萬日圓推算，中國旅客未來一年能在日本消費約3.15兆日圓。

木內表示，假如事態發展與2012年相同情況，未來一年中國赴日遊客減少25.1%、旅遊消費將降至約1.65兆日圓，與原本金額相差約1.49兆日圓。

此外，香港也同樣收到避免前往日本的呼籲。以香港赴日人數和消費額推算，受影響的金額約為0.29兆日圓，加上中國旅客減少的1.49兆日圓，日本總計損失約1.79兆日圓，相當於2024年日本實質GDP的0.29%。

他指出，除了旅遊消費金額的損失外，日本國內旅遊相關產業也可能受到衝擊，並產生連鎖效應，對就業等方面帶來更多負面影響。

