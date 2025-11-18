北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

中日衝突持續升溫，在大陸發展的日本藝人也不得不做出政治表態。日本藝人美依禮芽今天中午在其微博發文「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國」。美依禮芽即將於11月22日在北京國家網球中心．鑽石球場舉辦舉辦演唱會。

目前這則貼文僅發在美依禮芽的微博，其他社群平台如X、IG等，則未見到相關貼文。目前她在微博的追蹤者達326萬人，相較她平時貼文的按讚數平均落在幾千人，該則貼文目前已有6.6萬人按讚。

貼文底下，大陸網友紛紛表示支持，並稱「所有闖中且在中吃到紅利的藝人請來看這才是你們的標竿」、「雖然在日本人氣沒有中國高，但畢竟也是有頭有臉的藝人，現在敏感時期，在日本也要小心一點偏激的仇中黨的人」。

但在她的X帳號上，也已經有網友質疑，為什麼沒有把同樣的話也發在X上。