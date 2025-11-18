北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國
中日衝突持續升溫，在大陸發展的日本藝人也不得不做出政治表態。日本藝人美依禮芽今天中午在其微博發文「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國」。美依禮芽即將於11月22日在北京國家網球中心．鑽石球場舉辦舉辦演唱會。
目前這則貼文僅發在美依禮芽的微博，其他社群平台如X、IG等，則未見到相關貼文。目前她在微博的追蹤者達326萬人，相較她平時貼文的按讚數平均落在幾千人，該則貼文目前已有6.6萬人按讚。
貼文底下，大陸網友紛紛表示支持，並稱「所有闖中且在中吃到紅利的藝人請來看這才是你們的標竿」、「雖然在日本人氣沒有中國高，但畢竟也是有頭有臉的藝人，現在敏感時期，在日本也要小心一點偏激的仇中黨的人」。
但在她的X帳號上，也已經有網友質疑，為什麼沒有把同樣的話也發在X上。
公開資料顯示，美依禮芽本名水橋舞，1992年1月31日出生於日本茨城縣土浦市，日本女歌手、作詞人，NICONICO動畫舞見，男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員，代表作〈極樂淨土〉，曾參與《乘風破浪的姐姐》綜藝錄製。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言