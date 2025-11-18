日本維新會挺高市早苗 吉村洋文警告不能依賴陸客：沒必要撤回發言

日本首相高市早苗在國會有關「台灣有事」的答詢，引發中國呼籲公民避免前往日本。日本大阪府知事、日本維新會代表吉村洋文今天表示，「首相的發言沒必要撤回」。他預料中國觀光客會減少，但強調「不能繼續依賴只靠中國遊客的商業模式」。

關西電視台報導，吉村在面對提問時表示，「首先，我認為首相關於存亡事態危機的發言沒有必要撤回。其次，中國觀光客減少，我認為這確實會發生，這是中國的手段之一。因此，我認為應該避免依賴只靠中國觀光客的商業模式」。

吉村表示，對觀光業者來說會造成影響，不限於這次而已，未來也會再次發生。他表示，「這就是中國這個國家的『國家風險』（country risk）。」

他表示，希望觀光業者藉此機會，致力於建立即使中國觀光客減少，甚至變成零的時候，仍能夠成立的商業模式。

吉村指出，可以透過吸引其他地區的遊客，或吸引更多日本國民前來旅遊來因應。現在因為外國觀光客太多，日本人反而不來。

吉村強調，依靠中國觀光客的單一商業模式，早晚可能維持不下去，因為必須考慮到「中國」這個國家的國家風險。就像這次，只要中國政府一下令，中國觀光客就會減少甚至消失。「不僅是這次，這是未來也會持續發生的事情，我認為必須有這樣的認知。」

另一方面，針對中國呼籲公民避免前往日本，國民民主黨參院幹事長川合孝典日前在X發文說「不來也沒關係」。

國民民主黨代表玉木雄一郎今天對記者表示，會再向本人確認發文內容。但他強調，這次問題出在中國一方，「我們需要的是冷靜因應」。