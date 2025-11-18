中日官員北京磋商 陸外交部要求日方收回錯誤言論

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對中日今天在北京舉行的司局級會談，大陸外交部發言人毛寧表示，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。此為毛寧早前資料照。美聯社
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面。18日下午在例行記者會上，面對日媒NHK提問，大陸外交部發言人毛寧表示，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

中日外事部門此次磋商圍繞日本首相高市早苗稱若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯。據央視新聞快報，金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與劉勁松會面。下午2點左右，金井正彰一行離開中國大陸外交部時，面對現場媒體提問，他並未給出任何表態。

毛寧表示，今天上午，大陸外交部亞洲司司長劉勁松在北京同日本外務省亞大局局長金井正彰舉行了磋商。在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

毛寧強調，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

在記者會上被問到如何看待中日關係下步走向時，毛寧表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。

毛寧強調，中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

中日關係 外交部 毛寧 高市早苗
相關新聞

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

中日衝突持續升溫，在大陸發展的日本藝人也不得不做出政治表態。日本藝人美依禮芽今天中午在其微博發文「中國對我而言就是我的第...

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，迅速點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸發布航行警告、旅遊與留學示警，風波更因中國駐大阪總領事在社群平台以「斬首」激烈字詞批評高市，引發日本政府強烈抗議，日媒指出日本17日派遣高級外交官赴中協商，嘗試為瀕臨失控的雙邊關係建立「護欄」。 《聯合新聞網》整理高市發言和中方反應、反制措施以及美日關係走向為何。

陸人出國熱門地洗牌了 大型旅遊業者估時間點「日本將跌出前十」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的...

取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

隨著中日關係緊張，大陸文化和旅遊部提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊，大陸遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案...

