陸人出國熱門地洗牌了 大型旅遊業者估時間點「日本將跌出前十」

中央社／ 台北18日電
圖為京都清水寺前遊客如織。路透
日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的地次序洗牌，韓國取代日本成為中國遊客首選。

中國政府相關單位建議國民避免赴日本旅遊，據第一財經18日報導，政府喊話效果逐漸發酵，各大旅遊企業透露，這兩天開始有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程，不少旅行社正在積極協調飯店「無損退款」事宜。

一家大型旅遊企業相關負責人表示，目前已經撤下日本旅遊產品相關宣傳內容，最近兩天也有不少遊客諮詢或進行原先預定的日本旅遊行程退訂、更改；推估接下來一段時間，日本旅遊機票、飯店價格將下滑。

日本向來為中國遊客出境旅遊目的地首選。這名負責人提到，推估在元旦、農曆春節假期出境旅遊市場中，日本將跌出前十大熱門目的地排行榜。

一名消費者在報導中提到，原先規劃年底前赴日本旅遊、休年假，簽證、機票、飯店選定等事前作業均在進行中；現在直接退訂機票，打算改前往「新馬泰」（新加坡、馬來西亞、泰國）旅遊路線。

中國旅遊平台「去哪兒」數據資料顯示，目前出境旅遊目的地次序重新洗牌，從國際機票下單數量來看，韓國在15至16日期間躍升成為出境旅遊熱門目的地第一位，韓國首爾尤其是出境搜尋量最高城市。

泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼等國的機票預訂數量也較過往增加。

去哪兒大資料研究院研究員楊涵分析，直到今年底，中國遊客錯峰出境旅遊需求依然旺盛，部分赴日遊客轉往其他目的地，韓國目前取代日本成為最受歡迎出境旅遊目的地，性價比較高的泰國、越南、馬來西亞也是熱門選擇。

日本政府觀光局（JNTO）統計資料顯示，2024年中國訪日本遊客人次達698.12萬人次，年增187.9%；今年1至9月，中國訪日本遊客人次748.72萬人次，年增率42.7%，且占訪日本遊客總數約20%至25%。日本業界認為，日本旅遊、百貨等消費類產業將因中國遊客數量銳減受挫。

