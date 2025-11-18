快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。法新社
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。法新社

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。對此，美國智庫哈德遜研究所研究員米德（Walter Russell Mead）17日在華爾街日報發表專欄文章，以「中國為何要對日本挑起爭端」為題指出，北京之所以「小事化大」，可能的動機是趁高市尚未完全站穩腳步時，及早削弱她的政權勢力。

這篇文章提到，事實上，在高市之前並沒有日本領袖在這項議題上如此清楚表態，米德認為，北京有所反應可以預期。但日本對台灣的立場基本上並未改變，北京大可以形式上表達抗議，待幾周後降溫，不必演變成危機。

所以為什麼北京選擇把一場小紛爭放大成重大對抗？

米德認為，有2點可能因素值得注意。一來北京慣用施壓與恫嚇手段，無論面對國內反對者或不配合的外國政府，第一反應往往是威脅與強迫；若能奏效最好，不行再改走較溫和路線。

其次，北京希望在高市鞏固政權之前削弱她。高市作為鷹派前首相安倍晉三的門生，組閣前遭偏和平主義的公明黨拒絕，最終與更偏鷹派的日本維新會組成聯合政府。

米德提到，中國擔心，高市若不受掣肘，會進一步強化日本的軍事態勢。日媒先前報導，高市政權可能正考慮鬆綁非核3原則。考量中國正在進行史上最快速核武擴張，理當希望鄰國保持弱小且不具核武。

因此北京希望抓住機會、放大高市發言，引發日本國內的反對勢力行動。

許多日企依賴中國工廠供應關鍵零件，更多企業依賴對中國的出口市場。自民黨內也有不少重量級人士與這些中企關係密切，黨內一些議員代表的選區或是中企集中投資，或是高度依賴陸客觀光。

中國若施加有針對性的經濟壓力，或許能讓自民黨內大老對高市施加更強烈的內部提醒。

北京 核武 安倍晉三 日本 中日關係 台灣 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。