快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上大陸微博熱搜，陸媒欲藉由日本近期與鄰國互動的事件，凸顯高市早苗除了在「台灣有事論」上引發與大陸的爭端，也惹惱周邊國家。美聯社
有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上大陸微博熱搜，陸媒欲藉由日本近期與鄰國互動的事件，凸顯高市早苗除了在「台灣有事論」上引發與大陸的爭端，也惹惱周邊國家。美聯社

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日本近期與鄰國互動的事件，凸顯高市早苗除了在「台灣有事論」上引發與大陸的爭端，也惹惱周邊國家。環球網稱，高市早苗的挑釁言論製造了近年來日本外交罕見的被動局面，同時遭到中、俄、朝（北韓）、韓四國集體批評。

在涉台問題上，環球網稱，高市早苗公然將「台灣有事」與日本「存亡危機事態」綁定，暗示自衛隊可武力介入，中方多部門接連嚴正交涉，解放軍官方帳號更是發佈日文警告「必遭迎頭痛擊」。

新民晚報引述多家媒體報導，南韓方面，南韓國會議長禹元植日前對日方近期在韓日歷史、領土（竹島，日本稱「獨島」）等問題上的言行表示擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任的態度。他並稱日方近期加速推進修憲將把日本轉變成「能夠發動戰爭的國家」，這是動搖東亞和平秩序根基的行為，韓國和周邊國家都絕對無法容忍。

俄羅斯方面，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古13日對俄新社表示，高市早苗奉行歷史修正主義政策，日方發表大量反俄言論，與其聲稱對俄關係正常化意圖互相矛盾。並稱日本新政府正竭力討好美國，不惜犧牲本國利益。亞太地區某些國家不能被稱為美國盟友，因為同盟關係意味平等互動，而他們現在只是附庸關係。

北韓方面，11月12日，朝鮮社會科學院舉行「歷數千年宿敵日本罪狀」的歷史學部門討論會。朝鮮社會科學院研究員曹希勝、趙明哲，朝鮮中央歷史博物館副館長金英姬、金日成綜合大學所長尹新穎分別發表論文，揭批「日寇反人道犯罪行徑」。論文作者們論證，「日寇給朝鮮人民造成不可估量的痛苦與不幸，並通過對國家權力代表的侵害，犯下了殘暴地蹂躪朝鮮主權的大型犯罪」。

新民晚報文中強調，上述論文作者們最後強調，「不管歲月流逝、世代交替千百遍，千年宿敵日寇給朝鮮人民帶來的歷史瘡疤永遠不會愈合，一定要千百倍地討還這筆血債。」

環球網引述分析人士，高市早苗的一系列挑釁性激進言論引發的連環反噬已充分證明，違背歷史正義、挑釁地區和平、忽視民眾訴求的政策注定難以持續。日方必須正視內外理性聲音，摒棄激進路線，重回和平發展軌道。否則，搬起石頭砸自己的腳，日本將面臨更嚴重的信譽危機與發展困境。

日本 高市早苗 中日關係
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

相關新聞

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

中日衝突持續升溫，在大陸發展的日本藝人也不得不做出政治表態。日本藝人美依禮芽今天中午在其微博發文「中國對我而言就是我的第...

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，迅速點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸發布航行警告、旅遊與留學示警，風波更因中國駐大阪總領事在社群平台以「斬首」激烈字詞批評高市，引發日本政府強烈抗議，日媒指出日本17日派遣高級外交官赴中協商，嘗試為瀕臨失控的雙邊關係建立「護欄」。 《聯合新聞網》整理高市發言和中方反應、反制措施以及美日關係走向為何。

陸人出國熱門地洗牌了 大型旅遊業者估時間點「日本將跌出前十」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的...

取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

隨著中日關係緊張，大陸文化和旅遊部提醒大陸遊客近期避免前往日本旅遊，大陸遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。