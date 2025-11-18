高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。
路透社報導，中國海警船隻16日航行穿過日本控制、但被中國聲稱擁有主權的東海群島周邊水域。日本海上保安廳表示，已將這些中國船隻驅離。
儘管美國未正式承認這些島嶼（日方稱尖閣諸島，中國稱釣魚台列嶼）為日本主權領土，但自2014年起，美方即表態，若島嶼遭遇攻擊，將依據「美日安保條約」履行防衛義務。
美國駐日大使葛拉斯（George Glass）在社群平台X表示：「如果有人對此心存疑慮，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一點。」
日本駐中國大使館昨天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。
這項以日文發布的「安全對策」表示，鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，館方特別向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。
文中指出，日本公民在中國境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。
這項「安全對策」還提醒日本公民在中國境內要尊重在地風俗，與當地人溝通時應注意言行舉止；並注意周圍環境，盡可能避開人潮密集的公共場所及其他日本人經常出入的區域；若發現任何可疑人物或團體，不要靠近並立即離開。
相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天表示，發布此類建議是「基於對相關國家或地區的政治局勢，包括安全形勢和社會狀況的全面評估」。
儘管本週在南非舉行的20國集團（G20）峰會可作為協助緩和緊張局勢的潛在平台，但中國表示，中國國務院「沒有會見日方領導人的安排」。
木原稔表示，關於在G20期間的雙邊會談尚未做出任何決定，但日本仍對與中國進行「各種對話」保持開放態度。
