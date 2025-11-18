快訊

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪。（美聯社）
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪。（美聯社）

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

路透社報導，中國海警船隻16日航行穿過日本控制、但被中國聲稱擁有主權的東海群島周邊水域。日本海上保安廳表示，已將這些中國船隻驅離。

儘管美國未正式承認這些島嶼（日方稱尖閣諸島，中國稱釣魚台列嶼）為日本主權領土，但自2014年起，美方即表態，若島嶼遭遇攻擊，將依據「美日安保條約」履行防衛義務。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）在社群平台X表示：「如果有人對此心存疑慮，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一點。」

日本駐中國大使館昨天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

這項以日文發布的「安全對策」表示，鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，館方特別向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。

文中指出，日本公民在中國境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。

這項「安全對策」還提醒日本公民在中國境內要尊重在地風俗，與當地人溝通時應注意言行舉止；並注意周圍環境，盡可能避開人潮密集的公共場所及其他日本人經常出入的區域；若發現任何可疑人物或團體，不要靠近並立即離開。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天表示，發布此類建議是「基於對相關國家或地區的政治局勢，包括安全形勢和社會狀況的全面評估」。

儘管本週在南非舉行的20國集團（G20）峰會可作為協助緩和緊張局勢的潛在平台，但中國表示，中國國務院「沒有會見日方領導人的安排」。

木原稔表示，關於在G20期間的雙邊會談尚未做出任何決定，但日本仍對與中國進行「各種對話」保持開放態度。

台灣有事 高市早苗
延伸閱讀

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

