聽新聞
0:00 / 0:00
能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光
據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2點左右，金井正彰一行離開中國大陸外交部時，面對現場媒體提問，他並未給出任何表態。
共同社今早報導，金井正彰18日上午從飯店出發，在北京與中國大陸外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。
大陸參考消息援引日本《朝日新聞》18日報導，高市早苗仍不同意撤回發言。日方稱，高市立場並沒有改變日本歷屆政府見解。
日本官房長官木原稔表示，「正是因為立場不同，日中之間保持多層級溝通才更為重要」，試圖尋找對話機會。
中日外事部門此次磋商圍繞日本首相高市早苗稱若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，日中關係緊張局勢加劇，日方欲讓此事得到平息。不過中方強烈要求撤回上述答辯，此次磋商能否打破僵局還是未知數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言