快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中日司局長級磋商已於下午2點左右結束，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰離開大陸外交部時不發一語。（圖／取自央視新聞）
中日司局長級磋商已於下午2點左右結束，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰離開大陸外交部時不發一語。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2點左右，金井正彰一行離開中國大陸外交部時，面對現場媒體提問，他並未給出任何表態

共同社今早報導，金井正彰18日上午從飯店出發，在北京與中國大陸外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。

大陸參考消息援引日本《朝日新聞》18日報導，高市早苗仍不同意撤回發言。日方稱，高市立場並沒有改變日本歷屆政府見解。

日本官房長官木原稔表示，「正是因為立場不同，日中之間保持多層級溝通才更為重要」，試圖尋找對話機會。

中日外事部門此次磋商圍繞日本首相高市早苗稱若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，日中關係緊張局勢加劇，日方欲讓此事得到平息。不過中方強烈要求撤回上述答辯，此次磋商能否打破僵局還是未知數。

外交部 日本 北京 高市早苗 木原稔 中日關係 台灣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。