日大臣：中國不滿就經濟施壓 過度依賴是風險

日本經濟安全保障大臣小野田紀美今天在記者會上，談及中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」，對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國表達出危機感。

日本經濟新聞、產經新聞報導，記者向小野田紀美提問，「中國政府呼籲公民避免前往日本留學或觀光，有經濟學者指出，這可能造成日本巨大經濟損失，對此有何看法。」

她先表示，「觀光是國土交通省的職權範圍」，但也指出「不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險。我認為，大家平時應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟」，強調應避免對於特定國家過度依賴。

記者追問，中國的一連串反應是否太過分，小野田表示，「他國如何行動，是該國自己的判斷，我不予置評」，但也強調「必須意識到，對於可能產生這類風險的國家在經濟上形成依賴，是一件危險的事情。」

記者詢問，對於中國駐大阪總領事薛劍的斬首發言，有人認為應該把他列為「不受歡迎人物」，也有人擔心日中關係惡化，她如何看待薛劍的發言。

小野田表示，是否適用於「不受歡迎人物」是外務省決定，也不在她的職權範圍。各國大使會發表各種言論，她不需要對每一句話逐一評論。但她也說，「不過，如果他是為了友好目的來到日本，我個人認為，他不應該做出威脅日本國民的行為。」

日本首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被外界解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。