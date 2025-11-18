快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

日大臣：中國不滿就經濟施壓 過度依賴是風險

中央社／ 真東京18日專電

日本經濟安全保障大臣小野田紀美今天在記者會上，談及中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」，對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國表達出危機感。

日本經濟新聞、產經新聞報導，記者向小野田紀美提問，「中國政府呼籲公民避免前往日本留學或觀光，有經濟學者指出，這可能造成日本巨大經濟損失，對此有何看法。」

她先表示，「觀光是國土交通省的職權範圍」，但也指出「不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險。我認為，大家平時應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟」，強調應避免對於特定國家過度依賴。

記者追問，中國的一連串反應是否太過分，小野田表示，「他國如何行動，是該國自己的判斷，我不予置評」，但也強調「必須意識到，對於可能產生這類風險的國家在經濟上形成依賴，是一件危險的事情。」

記者詢問，對於中國駐大阪總領事薛劍的斬首發言，有人認為應該把他列為「不受歡迎人物」，也有人擔心日中關係惡化，她如何看待薛劍的發言。

小野田表示，是否適用於「不受歡迎人物」是外務省決定，也不在她的職權範圍。各國大使會發表各種言論，她不需要對每一句話逐一評論。但她也說，「不過，如果他是為了友好目的來到日本，我個人認為，他不應該做出威脅日本國民的行為。」

日本首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被外界解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。