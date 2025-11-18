分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限，但美國總統川普可能之後會介入斡旋。

高市早苗本月7日在眾議院答詢時說，若「台灣有事」伴隨北京使用武力情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，被解讀為有意以武力介入台海，成為數十年來首位公開將台海危機與日本可能調動武力做聯繫的在任日相，中日關係驟然緊繃。

● 日本民意分歧 中國看準施壓

紐約時報指出，日本輿論對高市這次發言看法分歧。共同社16日發布的民調顯示，贊成高市說「台灣有事」可能構成行使集體自衛權「存亡危機事態」者的比例為48.8%，但反對也有高達44.2%。

東京法政大學研究中國問題的教授福田圓表示，中國可能注意到這種分歧，因此更願放手向日本施壓。

美國「全國公共電台」（NPR）指出，二戰後的日本和平憲法禁止發動戰爭，然而2015年修正的安保法，賦予

日本在緊密盟邦（如美國）遭攻擊時協助防禦，或當日本遭受危及生存的攻擊時行使集體自衛權。

高市早苗的政治導師、已故前日相安倍晉三曾公開表示「台灣有事即日本有事」但卻是在卸任首相後才如此表態，且並未進一步闡述具體情境。

● 東京不致放棄長年戰略模糊 但耗盡習高會成果

分析圈主流看法是日本不大可能放棄長期以來對台政策「戰略模糊」。印第安納大學布魯明頓校區（Indiana University Bloomington）東亞國際關係教授里夫（Adam Liff）就說：「我認為日本改變戰略模糊此一長年有效立場的可能性相當低。」

然而，慶應義塾大學名譽教授添谷芳秀指出，高市早苗似乎是想取悅強硬保守派以爭取更多極右翼票源，同時也可能是在強調她自身的政治信念。

添谷芳秀說：「只有特定的一小搓支持者會對這番言論滿意。我認為高市應該清楚這一點。考量整體脈絡，對一位日本首相來說這就是魯莽發言。」

雖然自民黨仍是第一大黨，但執政的聯合內閣在國會未過半，高市冒險推翻數十年來政策的可能性很低。但添谷芳秀認為，高市這次發言把她上月在南韓與中國國家主席習近平會面所取得的外交成果耗損殆盡。

東京佳能國際戰略研究所（Canon Institute for GlobalStudies）研究主任、前駐中國外交官宮家邦彥不認為高市早苗會退讓，因背後有超過7成的支持度。他說高市或許犯下戰略性錯誤，但歷史表明，中日兩國在敏感議題交鋒，通常經過幾個月外交冰封後還是會達成協議。

● 中日不致惡化如2012年釣島爭端 川普可能斡旋

歷任日本領導人對於何為日本「存亡危機事態」問題均保持戰略模糊，稱將根據屆時情況再判斷，高市早苗的談話形同打破慣例。北京方面認為，高市的言論並非一時失言，而是與她一貫的右翼立場相符。

中日關係前次出現如此嚴重惡化是在2012年，當時日本決定將釣魚台列嶼國有化，引發中國強烈回應、國內十多個城市爆發反日示威。

日本經研機構「伊藤忠總研」（Itochu ResearchInstitute）首席經濟學家武田淳表示，這場爭端拖得越久，就越可能拖累日本經濟，這與高市早苗追求強勁經濟成長背道而馳，「此外，我也不認為一面要和美國周旋、一面又與日本撕破臉會符合中方利益」。

川普10月底亞洲行曾告訴高市「無論妳有任何問題、疑慮、需求或請求，只要我能為日本做的，我們會在妳們身邊。美國是妳最強大的盟友」；與習近平會面時也以「老朋友」相稱。有分析人士認為以川普的性格，若中日這波對立持續，確有出面斡旋的可能。

彭博（Bloomberg News）指出，高市早苗面臨的風險在於中國對日本經濟和企業的施壓力道可能超出預期。北京手握日本汽車產業所依賴的關鍵礦物供應，若中方後續再將稀土武器化，情勢可能引起川普關注。

東京已於17日派遣外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京試圖緩和關係。中國外交部發言人在例行記者會就總理李強會否在本週稍晚的20國集團（G20）峰會與高市見面的提問時，答覆李強沒有會見日方領袖的安排。