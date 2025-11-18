快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中日為「台灣有事」互槓升溫！ 聯合國回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。美聯社
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。美聯社

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能行使集體自衛權，引發日中關係急劇惡化。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）17日在例行記者會回應相關問題，重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。

根據聯合國17日例行記者會文字稿，媒體提問中日因「台灣有事、日本有事」引發新一波緊張，並詢問聯合國的正式立場為何時，杜雅里克重申，聯合國立場是「基於先前相關大會的決議」。

媒體並追問官方文件的措辭是否仍稱「中國台灣省」時，杜雅里克回應：「我並不知悉聯大文本有任何修改。我們希望這兩個區域內的重要國家能降低緊張，並恢復對話，以緩和目前局勢。」

再被問到聯合國成員是否應尊重其他國家的領土完整與主權時，杜雅里克強調希望看見緊張局勢降溫，「每一個會員國都應支持並尊重聯合國憲章」。

高市的說法持續在區域發酵，高市曾表態不打算收回言論，引發中方連日來動作頻頻，不僅建議民眾暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，且又派出海警船進入釣魚台海域。對此，日方已於17日派外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京協商，會議預計18日舉行。

台灣有事 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

高市早苗涉台言論引爆中日緊張 黃暐瀚：台灣人現在最該做3件事

中日矛盾加劇 美退將：不認為高市早苗推動改變對台政策

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。