中日官員今北京磋商 日媒估日方不會撤回高市相關答辯

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

日本外務省亞洲大洋局局長金井正彰今日與大陸外交部亞洲司長劉勁松就日中關係舉行會談。圖為金井正彰昨日從飯店前往日本駐陸大使館（圖／取自鳳凰衛視影片截圖）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國大陸和日本的緊張持續升高，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日上午從飯店出發，將在北京與大陸外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。日媒報導，預計金井正彰會表示，高市早苗的答辯並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的立場。不過，預計日方不會同意撤回相關答辯。

共同社報導，此次磋商圍繞日本首相高市早苗稱若台灣發生突發事態伴隨行使武力有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，日中關係緊張局勢加劇，日方欲讓此事得到平息。不過中方強烈要求撤回上述答辯，此次磋商能否打破僵局還是未知數。

報導指出，預計金井正彰將在磋商中表示，高市早苗的答辯並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的承認中華人民共和國是中國唯一合法政府這一立場。不過，預計日方不會同意撤回上述答辯。

有關中國大陸駐大阪總領事薛劍在高市早苗涉台答辯後於X平台發布的「砍掉骯髒的腦袋」貼文，預計金井正彰也會將之作為問題提出。

日方原本規劃在22日至23日於南非舉行二十國集團（G20）峰會期間實現高市早苗與大陸國務院總理李強的會談，試圖緩和緊張關係，但大陸外交部發言人毛寧在17日的記者會上明確表示沒有會見的安排。對此，日本官房長官木原稔在18日的記者會上表示，日本方面對日中間各種對話持開放態度。

日本 高市早苗 外交部 中日關係 北京
