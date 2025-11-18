美駐日大使再嗆中國！點名陸海警船闖釣魚台海域「不會改變美決心」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國駐日大使葛拉斯18日在X發文，強調美國堅定協助日本防衛，並直接點名中國海警船隻不會改變美方決心。路透
美國駐日大使葛拉斯18日在X發文，強調美國堅定協助日本防衛，並直接點名中國海警船隻不會改變美方決心。路透

中日近來因日相高市早苗台灣有事」的國會答詢關係緊張升溫，中國連日來動作頻頻，不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，且又派出海警船進入釣魚台海域。對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）再度發文，強調美國堅定協助日本防衛，並直接嗆聲中國海警船隻不會改變美方決心。

葛拉斯18日在社群X轉發一則讀賣新聞報導。報導指出，16日有4艘中國海警船進入釣魚台海域（日本稱尖閣諸島），且全部配備火砲，而海上保安廳巡邏船已要求中方船隻立即退出。

對此葛拉斯配文表示：「是時候把話說明白了。如果還有人抱持疑問，美國對日本防衛的承諾依然堅定，其中也包含尖閣諸島。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一點。」

他同時標籤美國總統川普在X的帳號，稱今年稍早美方已重申立場，其中包括強烈反對任何試圖破壞日本對尖閣諸島長期且和平管治的行動。

這並非葛拉斯在中日緊張局勢之際首度發文。葛拉斯15日也曾在X發文，暗諷中國深化美日同盟，並在16日發文強調美日同盟會堅定維護台海和平穩定。

高市早苗 台灣有事
延伸閱讀

相關新聞

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

據央視新聞快報，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨日到訪北京，並於今日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松與其會面。下午2...

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。...

陸媒：高市早苗上台不到一個月 已得罪中俄韓朝四國

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日...

高市談話引爭端 美駐日大使：完全堅守對日防衞承諾

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈不滿後，美國駐日大使葛拉斯今天表示，美國完全堅守對日本防衞的承諾，包括尖閣...

分析：中日緊張高市早苗選項有限 川普可能斡旋

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言激怒中國，上任不到一個月就面臨首次重大外交考驗。分析認為高市應對中國反制的選項有限...

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部...

