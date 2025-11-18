美駐日大使再嗆中國！點名陸海警船闖釣魚台海域「不會改變美決心」
中日近來因日相高市早苗「台灣有事」的國會答詢關係緊張升溫，中國連日來動作頻頻，不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，且又派出海警船進入釣魚台海域。對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）再度發文，強調美國堅定協助日本防衛，並直接嗆聲中國海警船隻不會改變美方決心。
葛拉斯18日在社群X轉發一則讀賣新聞報導。報導指出，16日有4艘中國海警船進入釣魚台海域（日本稱尖閣諸島），且全部配備火砲，而海上保安廳巡邏船已要求中方船隻立即退出。
對此葛拉斯配文表示：「是時候把話說明白了。如果還有人抱持疑問，美國對日本防衛的承諾依然堅定，其中也包含尖閣諸島。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一點。」
他同時標籤美國總統川普在X的帳號，稱今年稍早美方已重申立場，其中包括強烈反對任何試圖破壞日本對尖閣諸島長期且和平管治的行動。
這並非葛拉斯在中日緊張局勢之際首度發文。葛拉斯15日也曾在X發文，暗諷中國深化美日同盟，並在16日發文強調美日同盟會堅定維護台海和平穩定。
