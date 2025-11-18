快訊

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

中國發日本留學預警 年輕人願棄移民「黃金門票」嗎

聽新聞
0:00 / 0:00

中日矛盾加劇 美退將：不認為高市早苗推動改變對台政策

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）17日表示，他不認為高市早苗沒有推動日本對台政策的改變，認為是中國過去5年的行為造成了改變。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日舉辦座談會，邀請學者專家討論如何在北京的威脅之下，保護台灣的能源生命線，有與會者也在問答環節中針對中日矛盾提出疑問。

蒙哥馬利表示，他不認為高市早苗推動日本對台政策的改變，並認為已故前首相安倍晉三已暗示過，中國對台灣的攻擊將對日本構成生存威脅。

蒙哥馬利指出，中國透過各種可能的方法，在經濟和外交上來孤立台灣，並對任何對台友善的國家表達不滿；蒙哥馬利認為說，是中國的異常行為讓日本首相說出過去前首相都知道的事，也就是中國成功脅迫台灣，將無可避免地導向日本的生存挑戰。

蒙哥馬利認為說，正因如此，日本、美國、澳洲和其他國家應該適當地支持台灣，確保中國的脅迫行動不會發生。

摩根大通銀行商品開採總經理阿爾坎（Kenan Arkan）則說，高市早苗說出了大家都心知肚明的事情（she said the quiet thing out loud），犯下了地緣政治中的大罪（cardinal sin）。

日本 首相 高市早苗 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美退將：中國壓迫所有台灣友人 逼高市道出安倍憂心

加碼施壓日本？陸宣布今起黃海南部展開為期8天實彈射擊

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

相關新聞

高市早苗涉台言論引爆中日緊張 黃暐瀚：台灣人現在最該做3件事

日本首相高市早苗近日在國會答詢時表示，若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，相關說法引發中國大陸強烈反彈，進一步升高中日緊張情勢。面對外界對區域局勢與雙邊交流的疑慮，資深媒體人黃暐瀚17日在社群平台發文，呼籲台灣民眾在情勢敏感之際保持冷靜，並提出三項具體行動方向。

中日矛盾加劇 美退將：不認為高市早苗推動改變對台政策

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）17日表示，...

日本歷任首相 採戰略模糊政策

日相高市早苗7日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社昨（17）日引述曾任防衛大臣的匿名人士報...

日經：高市不撤有事言論、北京拒示弱 對立難化解

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，而北京對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

日前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

鄭麗文：台灣沒事，日本沒事 賴總統喊話中國「勿成麻煩製造者」

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。