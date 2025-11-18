中日矛盾加劇 美退將：不認為高市早苗推動改變對台政策

日本首相高市早苗日前提出涉台言論引發中日矛盾加劇，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）17日表示，他不認為高市早苗沒有推動日本對台政策的改變，認為是中國過去5年的行為造成了改變。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿。

美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日舉辦座談會，邀請學者專家討論如何在北京的威脅之下，保護台灣的能源生命線，有與會者也在問答環節中針對中日矛盾提出疑問。

蒙哥馬利表示，他不認為高市早苗推動日本對台政策的改變，並認為已故前首相安倍晉三已暗示過，中國對台灣的攻擊將對日本構成生存威脅。

蒙哥馬利指出，中國透過各種可能的方法，在經濟和外交上來孤立台灣，並對任何對台友善的國家表達不滿；蒙哥馬利認為說，是中國的異常行為讓日本首相說出過去前首相都知道的事，也就是中國成功脅迫台灣，將無可避免地導向日本的生存挑戰。

蒙哥馬利認為說，正因如此，日本、美國、澳洲和其他國家應該適當地支持台灣，確保中國的脅迫行動不會發生。

摩根大通銀行商品開採總經理阿爾坎（Kenan Arkan）則說，高市早苗說出了大家都心知肚明的事情（she said the quiet thing out loud），犯下了地緣政治中的大罪（cardinal sin）。