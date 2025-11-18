高市早苗涉台言論引爆中日緊張 黃暐瀚：台灣人現在最該做3件事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗近日在國會答詢時表示，若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，相關說法引發中國大陸強烈反彈，進一步升高中日緊張情勢。面對外界對區域局勢與雙邊交流的疑慮，資深媒體人黃暐瀚17日在社群平台發文，呼籲台灣民眾在情勢敏感之際保持冷靜，並提出三項具體行動方向。

黃暐瀚指出，從前首相安倍晉三提出的「台灣有事、日本有事」，到高市早苗近日的公開表態，使台海安全議題再度成為日本政治焦點，也牽動中日互動。他表示，在中日氣氛緊繃、甚至傳出可能影響旅遊與經貿往來的情況下，台灣社會不必過度焦慮，反而應從生活面向支持台日關係，包括持續旅遊交流、多購買日本產品，以及在討論相關議題時保持冷靜態度

他強調，只要台海沒有爆發「被入侵」情況，「區域穩定」就不會受影響，日本也不會啟動「存立危機事態」或行使「集體自衛權」。他也提到，美國駐日大使近期曾兩度表態支持高市早苗的相關論述，而賴清德總統亦公開呼籲對岸三思，政治的事，就由政治層級去處理，老百姓不用操心，多買日貨、多去旅遊就對了。

黃暐瀚並表示，網路上對此議題存在不同觀點時，民眾無須激烈爭執，應尊重彼此表達自由，以減少謾罵與仇恨，避免社會對立升高。他再度呼籲，民眾在國際情勢變動時保持理性，是支持台日關係與維持社會穩定的重要方式。

高市早苗 中日關係 黃暐瀚
