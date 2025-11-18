美退將：中國壓迫所有台灣友人 逼高市道出安倍憂心

快訊

中央社／ 華盛頓17日專電
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京反彈。美退將蒙哥馬利17日表示，北京行為迫使高市早苗說出前首相安倍晉三等都早已知曉的事實。中央社
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京反彈。美國退將蒙哥馬利今天表示，對台灣友善的國家都遭北京謾罵，正是中國的反常行為，迫使高市公開說出安倍默認的事，「若中國成功脅迫台灣，勢必對日本構成生存威脅」。

高市早苗7日在眾議院受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引起中國強烈不滿，抗議不斷升級。

中日這場外交風波，也成為華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）今天座談的話題。美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，高市早苗並沒有推動日本對台政策的改變，中國過去5年的行動才是日本改變政策的真正因素。

「而且，她的導師安倍首相也曾強烈暗示過這點。安倍私下說過，中國對台灣的攻擊將對日本構成生存威脅。」蒙哥馬利說，實際上，中國已經用各種方式表明他們希望繼續孤立台灣，讓台灣被排除在所有國際組織之外，經濟和外交上都成為棄兒。

他指出，中國對於任何試圖對台灣友好的國家都會大聲斥責，每當美國軍方試圖與台灣合作時，北京也是如此。正是中國的反常（aberrant）行為迫使高市早苗公開說出前首相安倍晉三等都早已知曉的事實，「中國如果成功脅迫台灣，勢必會對日本構成生存威脅」。

「她確實說出了『潛台詞』，犯了地緣政治大忌。」蒙哥馬利指出，現實是，中國覺得2028年的窗口期正在關閉，而一個主要東北亞國家公開表示台灣未來與自身息息相關，對中國而言，這無疑是場地震，他們對此毫無準備，難以應付，北京本週才有種種言辭變化。

至於北京是否會有較為冷靜的聲音出現，或者中國是否會有任何轉圜空間，蒙哥馬利說，這還不能完全確定，「但我們應該清楚，中國當下的過度自信，將導致明天的誤判」。

蒙哥馬利提到的2028年窗口應是指「戴維森窗口」。時任美軍印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）2021年指出，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10年，甚至6年（2027）內就可能顯現。

此後，多位美國軍政界人士，不約而同評估中國有意在2027年具備攻台能力，並呼籲美國與台灣對此一情況做足準備。

中日關係緊張，中國外交部已發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。而美國如何看待中國將旅行警示作為政治工具的做法，美國國務院15日對中央社表示，美國致力於維護台海和平穩定。

國務院說，美國反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話，並期望兩岸分歧透過和平方式，並在不受脅迫的情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決。

高市早苗 台灣有事
