中日關係惡化影響顯現 陸客止步、民間交流延後或取消

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現，陸續有相關活動傳出延後或取消的消息。（路透）
中日關係惡化對兩國民間交流的影響已開始顯現。據日本共同社報導，中國多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品；日本民間非營利團體「言論NPO」17日宣布，與中國方面共同主辦、原定本月下旬在北京舉行的「東京—北京論壇」延期；中國江蘇省徐州市代表團也取消了對友好城市半田市的訪問計畫。

因不滿日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」談話，中國外交部領事司14日晚間發布通告，提醒中國公民近期避免前往日本。

中國教育部隨後於16日發布留學預警，指稱近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

中國文旅部則於16日晚間發布通告，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊

共同社報導，總部位於北京的大型國有旅行社相關人士就日本遊表示，無論是團隊遊還是自由行，16日起均已暫停辦理業務。該人士表示原因是當前的兩國局勢。

「東京—北京論壇」自2005年以來堅持每年舉辦，新冠疫情期間曾改為線上，日中兩國政治、經濟和學術界人士會在論壇上就外交、安全保障和經濟等議題開展討論。本次論壇為第21屆，原定本月22日至24日在北京舉行。言論NPO透露，16日收到中方通知，指高市發表挑釁言論和威脅動用武力，已損害兩國間正常交流的氛圍。

半田市則表示，徐州市六名相關人士原訂18日將禮節性拜訪市長久世孝宏，並參觀農業設施等處。但半田市15日收到徐州市方面的郵件通知，稱因有重要公務而推遲訪問。

中國電影報報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》《工作細胞》等進口日本影片也暫緩上映。

另，14日在中國上映的日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首兩日票房皆衝破人民幣億元，但上映三天後票房已呈顯著下滑態勢，市場熱度快速回落，預估上映第五日的票房將跌至人民幣2,000萬元左右。

據財新網不完全統計，目前已有八家中國國籍航空公司提供日本航線免費退改服務。截至11月9日，中國往返日本的航班量已連續四周下滑。11月3日至11月9日這周往返中日航班量為1,189架次，周比下降14.5%，僅為2019年同期的82.9%。

