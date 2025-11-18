日經：高市不撤有事言論、北京拒示弱 對立難化解

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，而北京對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

日經指出，相比歷任首相，高市在國會對集體自衛權的表述確實更進一步，這本來就是安全保障專家多年來反覆討論的假定情境。如果現在撤回，等於自行限縮未來行使集體自衛權的空間。

對高市而言，她在保守派與年輕世代都有相當高支持度，要她按照中國大陸的要求撤回說法，並不容易。朝日新聞最新民調，高市內閣支持率百分之六十九，比十月剛上任的調查略升一個百分點，維持歷任首相少數的高支持度。內閣的不支持率從百分之十九，小降至百分之十七。

日經指出，中方一邊暗示高市的作法可能對日本經濟造成衝擊，一邊試探在國會少數執政的高市政權，會對北京採取強硬姿態到什麼程度。日經認為，北京方面自身也有壓力。

日經說，日本政壇中，日中之間政治管道日益萎縮，也看不到如安倍政府時期自民黨幹事長二階俊博那樣，能扮演溝通橋梁的重量級人物。一向被視為親中的公明黨，也已退出執政聯盟。