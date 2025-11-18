聽新聞
0:00 / 0:00

日經：高市不撤有事言論、北京拒示弱 對立難化解

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本首相高市早苗（右）台灣有事的國會答辯引起中日關係緊張。左為中國大陸國家主席習近平。 （法新社）
日本首相高市早苗（右）台灣有事的國會答辯引起中日關係緊張。左為中國大陸國家主席習近平。 （法新社）

日本首相高市早苗台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，而北京對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

日經指出，相比歷任首相，高市在國會對集體自衛權的表述確實更進一步，這本來就是安全保障專家多年來反覆討論的假定情境。如果現在撤回，等於自行限縮未來行使集體自衛權的空間。

對高市而言，她在保守派與年輕世代都有相當高支持度，要她按照中國大陸的要求撤回說法，並不容易。朝日新聞最新民調，高市內閣支持率百分之六十九，比十月剛上任的調查略升一個百分點，維持歷任首相少數的高支持度。內閣的不支持率從百分之十九，小降至百分之十七。

日經指出，中方一邊暗示高市的作法可能對日本經濟造成衝擊，一邊試探在國會少數執政的高市政權，會對北京採取強硬姿態到什麼程度。日經認為，北京方面自身也有壓力。

日經說，日本政壇中，日中之間政治管道日益萎縮，也看不到如安倍政府時期自民黨幹事長二階俊博那樣，能扮演溝通橋梁的重量級人物。一向被視為親中的公明黨，也已退出執政聯盟。

高市早苗 安倍 中方 中日關係 首相 集體自衛權 日經 台灣有事 自民黨 民調
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

陸客不來、財政刺激 日圓恐續貶

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

相關新聞

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

鄭麗文：台灣沒事，日本沒事 賴總統喊話中國「勿成麻煩製造者」

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

日前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

日本歷任首相 採戰略模糊政策

日相高市早苗7日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社昨（17）日引述曾任防衛大臣的匿名人士報...

日經：高市不撤有事言論、北京拒示弱 對立難化解

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，而北京對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

「盼感恩節前與陸敲定稀土」 美財長：中若變卦將反擊

路透報導，美國財政部長貝森特在十六日播出的訪問中表示，美國與中國大陸之間的稀土協議「希望」能在十一月廿七日感恩節前敲定。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。