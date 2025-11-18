聽新聞
中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

聯合報／ 記者鄭媁張策黃婉婷／連線報導
國民黨主席鄭麗文表示，「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事」及「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文表示，「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事」及「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。本報資料照片

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

賴總統喊話中國：勿成麻煩製造者

賴總統昨出席國家檔案館開幕典禮，被問及由於日本首相高市早苗台灣有事」的言論，導致中日關係緊張時指出，中國應回到以規則為基礎的國際秩序，才能真正促進印太和平、穩定與繁榮。他說，美國駐日本大使已公開支持高市早苗在國會的相關發言，認為有助於美日關係深化，也有助區域安全。

賴總統也點名國內政治人物，呼籲在野黨應尊重日本的政治運作，不應以負面方式解讀日本官方的安全表述。他強調，國內政治論述應把握區域情勢發展脈絡，避免製造不必要的政治誤解。

鄭麗文昨天傍晚在臉書貼文指出，愈是敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應謹慎與克制，不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文批賴總統：火上加油無助和平

鄭麗文表示，台灣需要能真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待台海和平；然而，賴清德總統昨日的回應無疑是火上加油、藉機政治操作，對維繫和平毫無助益。

鄭麗文指出，近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切，上周她陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，各方對台海局勢的看法高度一致，「台海要和平，不要戰爭」，這不只符合台灣的利益，也是區域與全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，也深信大家心中真正希望的，是台海和平穩定，不要走向衝突。

鄭麗文說，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心；她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心，「台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的」。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全昨指出，日本也對中國的挑釁行為非常憤怒，中國未必會在國際關係上得到好處。

中日關係 鄭麗文 賴清德 台海 台灣有事 高市早苗 印太 日本 台灣沒事 國民黨
中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

