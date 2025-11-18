日本歷任首相 採戰略模糊政策

日相高市早苗7日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社昨（17）日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

前首相安倍晉三力推翻轉日本安保政策，於2015年9月通過「安保法制」，其中涉及日本自衛隊行動的三個「事態」，即武力攻擊事態、存亡危機事態與重要影響事態，法源就來自該法制的武力攻擊事態法、自衛隊法和重要影響事態法。

在上述三種事態下，日本可採取武力攻擊事態和重要影響事態。前者是日本直接受到飛彈攻擊或入侵，例如當台灣有事時，一旦毗鄰台灣的沖繩與那國島被入侵，日本可基於個別自衛權，出動自衛隊行使武力；後者是「若置之不理，恐演變為對日本的直接攻擊」，自衛隊可為美軍加油或補給彈藥，在後方支援和搜救。

高市這次在國會提到的存亡危機事態，即是主張日本可基於集體自衛權，出動自衛隊行使武力。至於中國大陸哪些特定及具體行動將屬於上述三種中的哪種事態，包括兩度拜相的安倍執政時期，日本政府和歷屆內閣並未明確表態與界定。

日本各界咸認為，不應先對有事露出「底牌」，以免影響嚇阻力或被北京利用。例如去年2月時任首相的岸田文雄在國會答詢時就指稱，必須待事發時再視個別的具體情況，對情資做出綜合判斷，難以一概而論。有鑑於此，高市7日的發言才很罕見。