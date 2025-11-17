聽新聞
涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

聯合報／ 大陸中心／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進指出，日本國力不支、圍繞台灣問題內部嚴重分歧，「高市早苗最終軟下來是註定的，幾乎沒有懸念。」（美聯社）
日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計18日進行協商。環球時報前總編輯胡錫進指出，日本國力不支、圍繞台灣問題內部嚴重分歧，「高市早苗最終軟下來是註定的，幾乎沒有懸念。」

針對近期中日關係，胡錫進17日下午在個人微博發文稱，高市早苗7日在議會聲稱一旦中國大陸武力攻台有可能構成日本「存亡危機事態」，暗示日本將出兵參戰。之後她於上周一拒絕撤回之前的講話，但表示那只是一個「假設性回答」，並承諾未來將避免此類具體表述。

胡錫進說，再之後，高市早苗本人似乎有意進入沈默，沒有再就「台灣有事」發表言論。據周一最新報導，日本自民黨代理政策調查會長田村憲久透露，高市早苗正在反省其涉台言論，稱「首相也在反省未能充分說明背景的問題，今後應該不會再有此類發言。」

胡錫進指出，「最近兩天，日方揪中國駐大阪總領事言論的聲調似乎也有所降低。現在外務省派亞洲大洋洲局局長金井正彰前來中國進行溝通，NHK等媒體認為，日本試圖緩和與中國因台灣問題而不斷升級的外交爭端。」

針對中日關係發展，胡錫進認為，「高市早苗最終軟下來是註定的，幾乎沒有懸念。」

一、高市在議會上對「台灣有事」的表態，的確越線了。這首先不是中方的指控，日本多名議員、三位前首相還有許多媒體都認為她越線了，對她發出批評的時間比中方還早。

二、中國猛烈反擊，大大超出日方的預期。除發赴日旅遊留學等安全警示，中國的海警船再次強勢進入釣魚島的領海，衝擊了日本的所謂對釣魚島「實際管轄」。「這一切非常很嚴厲，啪啪打了高市早苗的臉」。

胡錫進認為，自民黨是日本議會中的少數黨，這註定高市早苗是個弱勢首相，風波鬧得無限大，對高市構成很大的政治風險。

三、共同社最新民調顯示，「贊成」及「傾向於贊成」高市早苗涉台言論的受訪者加起來共48.8%，表示「反對」其涉台言論的占44.2%。

對於這項民調，胡錫進的解讀是，「有約ㄧ半日本人反對高市早苗的涉台言論，這個比例非常高，肯定對高市早苗會造成壓力。」

胡錫進並指出，這次中方對高市早苗的阻擊有重大意義，是對日本右翼「台灣有事就是日本有事」論猖狂冒頭的一次迎頭痛擊，是中日兩國圍繞台灣問題的一次外交攤牌。

「高市早苗終將軟下來，這是日本國力不支和圍繞台灣問題內部嚴重分歧，他們干涉台海形勢既缺力量也缺統一意志的深刻反映。」

「過去一些年，日本干預台灣事務的野心一直在膨脹，但這一次他們囂張過頭，被沈重打了回去，這是一個轉折，是雙方對撞對趨勢的修改。日方的色厲內荏暴露無遺，這次衝突堪稱重建他們自知之明的關鍵一役。」

胡錫進最後說，「不管危機何時結束，但是中方占據上風的聲勢已經明確形成。小日本有多大本事，中方已將其看透，世界也更加明了了。」

