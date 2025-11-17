聽新聞
0:00 / 0:00

就涉台言論磋商…傳日本外務省官員將訪陸 陸外交部：若有消息將及時發布

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰周一起訪問中國，大陸外交部發言人毛寧表示，如有消息會及時發布。（美聯社）
日本媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰周一起訪問中國，大陸外交部發言人毛寧表示，如有消息會及時發布。（美聯社）

共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日將拜訪北京，就高市的「台灣有事」答詢與中方協商，對此，大陸外交部發言人毛寧在周一下午例行記者會上應詢時說，「你提到的磋商，如果有消息我們會及時發布。」

毛寧強調，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中國已經並將繼續向日本提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日本立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

毛寧指出，一段時間以來，日本社會針對中國大陸公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網路上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中國對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。

共同社指出，金井正彰預計與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。每日新聞引述消息人士稱，會議預計18日舉行。

據日本媒體報導，金井正彰預計將在協商時說明，高市早苗在答辯時並未改變日本在1972年《日中聯合聲明》中表明的承認「中華人民共和國」是中國唯一合法政府的立場，希望能使事態得以平息。但預計日本官方不會同意撤回上述答辯。

高市早苗11月7日在眾議院預算委員會備詢時說，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」，日本自衛隊可行使集體自衛權。

中國政府對此表達強烈抗議，已召見日本駐華大使金杉憲治，要求高市撤回上述言論。此外，大陸官方還接連推出反制措施，包括提醒中國公民近期避免前往日本旅遊和建議謹慎規劃赴日留學。

外交部 毛寧 高市早苗 台灣有事 對中 北京 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響

相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。