中日關係緊張 鄭麗文：賴總統的回應無疑是火上加油

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。 圖／本報資料照片
國民黨主席鄭麗文。 圖／本報資料照片

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發熱議。國民黨主席鄭麗文今在臉書發文表示，台灣需要的是能真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的回應無疑是火上加油、藉機政治操作，對維繫和平毫無助益。

對中日關係緊張，頼總統今天表示，「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」

鄭麗文指出，近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。上周她陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方對台海局勢的看法都高度一致：「台海要和平，不要戰爭。」這不只符合台灣的利益，也是整個區域、全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，也深信大家心中真正希望的，是台海和平穩定，不要走向衝突。

鄭麗文說，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文表示，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的相關回應無疑是火上加油、藉機政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文強調，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文重申，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。

台海 鄭麗文 衝突
