中日關係急凍…陸外交部再提當年復交三原則 強調無模糊、曲解空間

針對近期中日關係風波，日本內閣官房長官木原稔表示，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。大陸外交部發言人毛寧則指出，日本首相高市早苗日前涉台言論已嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，敦促日方收回「錯誤言行」，切實把對華承諾體現在實際行動上。

毛寧在17日下午舉行的例行記者會上說，中日探討復交時，中方明確提出「復交三原則」：中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府；台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分；所謂「日蔣條約」非法無效，應予廢除。

毛寧指出，1972年，《中日聯合聲明》簽訂，兩國正式建立外交關係。聯合聲明共有三處涉及台灣問題：

一是在前言部分寫明，「日本方面重申站在充分理解中華人民共和國政府提出的『復交三原則』立場上，謀求實現中日邦交正常化這一見解」；

二是在聲明的第二條寫明，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」；

三是在聲明第三條寫明，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」。

毛寧說，1978年，中日簽訂《和平友好條約》，明確指出「《中日聯合聲明》是兩國間和平友好關係的基礎，聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守」，從法律上確認了聯合聲明的各項原則和內容，為中日關係確立了法律規範。

1998年，雙方發表《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》，日方承諾「繼續遵守日本在《中日聯合聲明》中表明的關於台灣問題的立場，重申中國只有一個。日本將繼續只同台灣維持民間和地區性往來」，由此排除了日本對台發展官方關係的法律空間。

2008年，《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》第五條明確規定，日方「繼續堅持在《中日聯合聲明》中就台灣問題表明的立場」。

毛寧強調，上述是中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。

毛寧說，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。」