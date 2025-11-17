聽新聞
中日緊張之際…本周G20峰會李強是否見高市早苗？陸外交部：沒這個安排

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人毛寧表示，大陸國務院總理李強沒有在G20會見日方領導的安排。圖為毛寧早前資料照。（美聯社）
中日關係緊張之際，將於21、22日在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，大陸國務院總理李強是否會與日本首相高市早苗舉行會談以緩和雙邊關係？對此，大陸外交部發言人毛寧在17下午舉行的例行記者會上回答媒體提問時說，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

據央視新聞報導，在今日記者會上針對媒體相關提問，毛寧還表示，對於高市早苗的「涉台錯誤言論」，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。

毛寧強調，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。她說，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

對於日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日啟程訪問中國一事，毛寧表示，「如果有消息我們會及時發布。我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」

毛寧並指出，一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。

日本 中日關係 毛寧 中方 高市早苗 G20峰會 李強
相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

