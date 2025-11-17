聽新聞
0:00 / 0:00

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中央社／ 東京17日綜合外電報導
相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔。美聯社
相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔。美聯社

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今天表示，這不符合雙方領袖先前確認的方向性。

高市本月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她這番話被北京當局視為問題，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。中方因此要求高市撤回言論。

而中國駐大阪總領事薛劍也就高市的發言，發表斬首言論，引發日方反彈。中、日已經分別召見對方的大使提出抗議。

雙方關係變得緊繃之際，中方本月14日突然通知，建議中國公民近期避免前往日本，接著又於16日晚間發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。日本媒體解讀，這可能是北京當局針對高市言論的反制措施。

日本今天派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪問北京，預計與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談。日媒預測，這場會面很可能會提到高市「台灣有事」的相關發言。

日本放送協會（NHK）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，今天在記者會就中方的措施指出，「包含觀光與留學等領域在內，猶如要減少兩國人員交流的通知，不符合（雙方）領袖先前確認推動戰略互惠關係以及打造建設性且穩定關係的大方向性」。

木原接著說，「已經強烈要求中方妥善處理此事。日本政府將會持續注視中方一連串措施帶來的影響，並適當因應」。

關於金井訪問北京，木原僅回應，「日中之間，會進行日常性的各層級溝通，不一一評論其中細節」。

對於中國海警局的船隻昨天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域日本宣稱的「領海」，木原今天就此主張，「已經透過外交途徑嚴正抗議此舉違反國際法，並強烈要求迅速離開。此事令人感到極為遺憾且無法接受，今後將冷靜且堅定地因應。」

日本 中方 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。