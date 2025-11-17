陸駐大阪總領事薛劍原要出席 中日友好活動因安全戒備問題取消

日本共同社報導，日方相關人士17日透露，中國駐大阪總領事館原定在日本廣島市舉辦的日中友好活動取消。

中方說明，取消是緣於安全戒備上的問題，大阪總領事薛劍原將出席這次活動。

日相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。薛劍在X轉發相關報導，說「擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，後來雖已刪文，但引起日方強烈不滿，要求中方做出適切的處理。