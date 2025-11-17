陸駐大阪總領事薛劍原要出席 中日友好活動因安全戒備問題取消

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本共同社報導，日方相關人士17日透露，中國駐大阪總領事館原定在日本廣島市舉辦的日中友好活動取消。大阪總領事薛劍 ( 圖）原將出席這次活動。美聯社
日本共同社報導，日方相關人士17日透露，中國駐大阪總領事館原定在日本廣島市舉辦的日中友好活動取消。大阪總領事薛劍 ( 圖）原將出席這次活動。美聯社

日本共同社報導，日方相關人士17日透露，中國駐大阪總領事館原定在日本廣島市舉辦的日中友好活動取消。

中方說明，取消是緣於安全戒備上的問題，大阪總領事薛劍原將出席這次活動。

日相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。薛劍在X轉發相關報導，說「擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，後來雖已刪文，但引起日方強烈不滿，要求中方做出適切的處理。

日本 中方 大阪
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

台日工程技術研討會 卓榮泰盼強強聯手走向世界

中日情勢升溫 賴總統：中國勿成區域和平的麻煩製造者

相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。