火上添油 環時：高市上台致兩國交流基礎受侵蝕

中央社／ 台北17日電

日中關係惡化，中國接連在旅遊與教育交流出招，鷹派官媒環球時報社評加大文攻，聲稱日本首相高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。

日中關係近來陷入低盪，中國鋪天蓋地的文攻宣傳攻勢不斷。環球時報16日發表社評稱，日本作為中國近鄰，長期以來是中國人旅遊、留學重要目的地之一。中國不希望兩國人員交流受阻，但交流必須以安全為前提。

這篇文章聲稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，「這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕」。

文章並列舉出中國公民近期應避免前往日本旅遊的4項理由，包含高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾；日本內部排外情緒冒頭；高市推行的簽證、旅遊等新規，「外國人日子會越來越難過」；赴日旅遊、留學成本可能會不斷上升。

這篇文章聲稱，今年以來，中國遊客在日本頻頻遭遇「惡性襲擊」，「如今，當日本領導人公然挑釁，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民」。

中國外交部與文旅部接連發布提醒，聲稱今年以來，日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，中國公民在日本安全環境持續惡化。

然而，迄今並未傳出中國公民在日本的重大安全事故，反而是中國去年曾接二連三發生日本學童無端遭人持刀殺害事件。

這些事件包含2024年6月24日，一名男子在蘇州公車站台持刀襲擊一對日本母子及校車上的中國籍員工，造成1死2傷；2024年9月18日，深圳一名10歲日本籍男童在上學途中遭一名男子持刀刺傷，後不幸身亡。

對此，中國官方均稱是「單一個案」，儘管襲擊者都被判處死刑，但官方均未完整公布事故調查結果與真正動機。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

因應缺工潮 日本企業放寬髮色與服儀限制

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

共軍「黃海實彈射擊」劍指日本 蘇嘉全：日本非常憤怒

相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。