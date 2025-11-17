火上添油 環時：高市上台致兩國交流基礎受侵蝕

日中關係惡化，中國接連在旅遊與教育交流出招，鷹派官媒環球時報社評加大文攻，聲稱日本首相高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。

日中關係近來陷入低盪，中國鋪天蓋地的文攻宣傳攻勢不斷。環球時報16日發表社評稱，日本作為中國近鄰，長期以來是中國人旅遊、留學重要目的地之一。中國不希望兩國人員交流受阻，但交流必須以安全為前提。

這篇文章聲稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，「這種政治操弄如同毒素一般，已經對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕」。

文章並列舉出中國公民近期應避免前往日本旅遊的4項理由，包含高市上台可能會令日本對中政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾；日本內部排外情緒冒頭；高市推行的簽證、旅遊等新規，「外國人日子會越來越難過」；赴日旅遊、留學成本可能會不斷上升。

這篇文章聲稱，今年以來，中國遊客在日本頻頻遭遇「惡性襲擊」，「如今，當日本領導人公然挑釁，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民」。

中國外交部與文旅部接連發布提醒，聲稱今年以來，日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，中國公民在日本安全環境持續惡化。

然而，迄今並未傳出中國公民在日本的重大安全事故，反而是中國去年曾接二連三發生日本學童無端遭人持刀殺害事件。

這些事件包含2024年6月24日，一名男子在蘇州公車站台持刀襲擊一對日本母子及校車上的中國籍員工，造成1死2傷；2024年9月18日，深圳一名10歲日本籍男童在上學途中遭一名男子持刀刺傷，後不幸身亡。

對此，中國官方均稱是「單一個案」，儘管襲擊者都被判處死刑，但官方均未完整公布事故調查結果與真正動機。