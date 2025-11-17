中國籲公民暫勿赴日 旅遊作家：旅遊品質提高

中央社／ 台北17日電

中國提醒公民近期避免前往日本，旅遊作家943表示，人變少較易訂到不錯的旅館、飯店或餐廳，在藥妝店採買不會擠來擠去排很久，玩得較輕鬆，提高旅遊品質。

943說，相關消息讓網友很高興，較不會遇到很吵的團客，像她最近去遊客不多的日本小城市就覺得超好玩，像回到多年前還沒觀光客氾濫的日本。

中國與日本由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。

不少民眾在社群平台上轉發相關消息表示，這時是去日本旅遊好時機；多名旅遊業者說，近期未看到日本旅遊相關行程暴滿，但日本本來就是台灣旅客熱門旅遊地。

易遊網表示，日本是台灣旅客高度需求與感興趣旅遊地，中國人減少對台灣旅客是錦上添花，可提升觀光品質。

