聽新聞
0:00 / 0:00

環時：中國公民需謹慎赴日以免受歧視騷擾

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本京都清水寺人潮中換上日本浴衣的大陸遊客。（路透）
日本京都清水寺人潮中換上日本浴衣的大陸遊客。（路透）

官媒《環球時報》在時評中指出，日本首相高市早苗上台後或令日本對華政治加速轉化為社會歧視與騷擾。中國擔心對高市涉台言論採取反制或將殃及在日中國公民。

《環球時報》17日發表的時評中說，大陸外交部、教育部和文旅部相繼發文提醒公民近期避免赴日、謹慎規劃赴日留學安排、鄭重提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊。這麼做是外界輿論解讀為一種「外交施壓」。但如果理性審視當前中日關係所處的環境以及日本國內正在發生的種種變化，不難看出相關提醒是基於對中國公民人身安全和基本尊嚴的現實考量，是中國政府履行職責的必要之舉。

時評稱，高市早苗上台後，通過煽動「中國威脅論」助推強軍擴武路線，嚴重損害中日互信，破壞雙邊關係穩定，這種政治操已對兩國人員交流基礎造成了實質性侵蝕。中國政府採取預警措施，正是對這種持續升級風險的必要回應。

時評列出中國公民需謹慎赴日的四個原因。首先，高市上台可能令日本對華政治敵意加速轉化為社會層面的歧視與騷擾。今年以來，中國大陸遊客在日本頻頻遭遇惡性襲擊，加劇了人們對赴日人身安全的擔憂。如今，當日本領導人公然挑釁，中國不得不採取必要反制時，一些日本極端民粹人士可能在輿論的誤導下將問題歸咎於中國，不排除個別極端者會把洩憤的矛頭對準中國公民。

第二，近年來日本一些極右團體組織的「排外」集會時有發生，社交媒體上對外國人的歧視性言論也不斷升溫。這種情緒在政治層面得到了放大，以高市早苗等為代表的極右勢力藉機鼓吹「日本人優先」，將外國人與犯罪率上升、社區秩序混亂等問題掛鉤，進一步激化了社會對立。華人在日的就業、創業與生活或將面臨更多障礙。

第三，《日本經濟新聞》此前報導，日本政府正考慮上調外國遊客簽證費用，目前單次簽證約3000日元，「遠低於美英等國的標準」。有報導認為，高市早苗上台後，進一步強化對外國人的管理，高科技從業人員、留學生、投資者等都將面臨更嚴格審查。還有在日華人反映，近來銀行開戶難度增加、公司審查更嚴等隱性障礙正在顯現。

第四，從2025年起，日本一些重要景點開始推行「雙重定價制度」，也被一些人稱為「外國人高價」政策，未來有可能在全國大面積鋪開，取消國際遊客退稅政策也在討論之中。此外，日本國內的持續通脹正不斷推高遊客的食宿、交通等成本。

時評在總結時說，高市執政以來的種種做法，強化日本的自我封閉和排外主義，針對中國公民以及外國人的騷擾和歧視也在增多，日本的旅行和長期生活的環境條件也嚴重惡化了。日本顯然已經未必是中國人以及國際旅客的合適目的地。

高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

中日情勢升溫 賴總統：中國勿成區域和平的麻煩製造者

共軍「黃海實彈射擊」劍指日本 蘇嘉全：日本非常憤怒

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

相關新聞

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風...

前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

中日緊張升溫…鄭麗文：台灣沒事 日本沒事

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

高市一席話掀議…大陸川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問也喊停

中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3...

涉台言論成政治風險 胡錫進：日本國力不支 高市早苗「軟下來」沒有懸念

日本首相高市早苗早前涉台言論引發中日關係緊張，共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日已抵達北京，中日預計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。