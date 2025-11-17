中日情勢升溫 賴總統：中國勿成區域和平的麻煩製造者
賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及日本首相高市早苗日前在國會強調「台灣有事即日本存亡危機事態」引發中日關係緊張時表示，中國大陸近期對日本展開的複合式攻擊已衝擊印太和平，他呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。
賴清德指出，中國應回到以規則為基礎的國際秩序，才能真正促進印太和平、穩定與繁榮。他說，美國駐日本大使已公開支持高市早苗在國會的相關發言，認為有助於美日關係深化，也有助區域安全。
賴清德也特別點名國內政治人物，呼籲在野黨應尊重日本的政治運作，不應以負面方式解讀日本官方的安全表述。他強調，國內政治論述應把握區域情勢發展脈絡，避免製造不必要的政治誤解。
