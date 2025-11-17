中日情勢升溫 賴總統：中國勿成區域和平的麻煩製造者

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
賴清德總統呼籲中國勿成區域和平的麻煩製造者。記者張策／攝影
賴清德總統呼籲中國勿成區域和平的麻煩製造者。記者張策／攝影

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及日本首相高市早苗日前在國會強調「台灣有事即日本存亡危機事態」引發中日關係緊張時表示，中國大陸近期對日本展開的複合式攻擊已衝擊印太和平，他呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。

賴清德指出，中國應回到以規則為基礎的國際秩序，才能真正促進印太和平、穩定與繁榮。他說，美國駐日本大使已公開支持高市早苗在國會的相關發言，認為有助於美日關係深化，也有助區域安全。

賴清德也特別點名國內政治人物，呼籲在野黨應尊重日本的政治運作，不應以負面方式解讀日本官方的安全表述。他強調，國內政治論述應把握區域情勢發展脈絡，避免製造不必要的政治誤解。

日本 賴清德 中日關係
延伸閱讀

賴清德再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

國家檔案館開幕 賴清德呼籲中央地方共同守護檔案

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

中將在黃海實彈射擊 台：勿成國際社會麻煩製造者

相關新聞

中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司...

鄭麗文：台灣沒事，日本沒事 賴總統喊話中國「勿成麻煩製造者」

中日關係緊張升溫，賴清德總統昨呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

日前防相：高市未依循歷任首相戰略模糊 不應亮「有事」底牌

日相高市早苗七日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社十七日引述曾任防衛大臣的匿名人士報導，她的相關言論除了使中日緊張加劇，也沒依循歷任首相在任內對「有事」（即突發狀況）採取的「戰略模糊」立場。

日本歷任首相 採戰略模糊政策

日相高市早苗7日在國會有關「台灣有事」的發言引發日本國內外爭議。對此，日本共同社昨（17）日引述曾任防衛大臣的匿名人士報...

日經：高市不撤有事言論、北京拒示弱 對立難化解

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，而北京對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

「盼感恩節前與陸敲定稀土」 美財長：中若變卦將反擊

路透報導，美國財政部長貝森特在十六日播出的訪問中表示，美國與中國大陸之間的稀土協議「希望」能在十一月廿七日感恩節前敲定。...

