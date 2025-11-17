健保30財務緊繃擬補充保費增財源 石崇良：持續討論「沒有時間表」

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保財務緊繃，將補充保費取消上限會是增加財源的選項嗎？衛福部長石崇良說，所有建議都會納入考慮，最重要的是跨部會合作，並與相關主管機關溝通協調，目前沒有時程表，持續的討論進行。記者沈能元／攝影
健保財務緊繃，將補充保費取消上限會是增加財源的選項嗎？衛福部長石崇良說，所有建議都會納入考慮，最重要的是跨部會合作，並與相關主管機關溝通協調，目前沒有時程表，持續的討論進行。記者沈能元／攝影

衛福部、外交部與健保署共同主辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，健保財務問題迫在眉睫，衛福部長石崇良今於會前接受訪表示，針對財務問題，持續進行各項可能性的討論，至於補充保費取消上限仍是選項嗎？他表示，所有建議都會納入考慮，最重要的是跨部會合作，並與相關主管機關溝通協調，目前沒有時程表。

「2025台灣全球健康福祉論壇」 今年以「台灣健保30，共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療與建立全人整合性照護制度等，進而促進全體國人健康與邁向健保永續。

石崇良表示，今年論壇於今明一連舉行兩天，也將談到全民健保財務永續，共有逾10個國家、40多位專家學者參與，他也將聽取多國專家意見。

石崇良指出，全民健保核心價值在於醫療平權與全民互助，確保每位國民都能享有基本的醫療保障。實施健保制度至今已30年，達成全民覆蓋的亮眼成績。但台灣正面臨高齡社會挑戰，透過論壇與國際專家就健保永續、醫療照護創新等議題交流互動，以建構韌性衛福體系，讓健保制度與台灣的醫療創新科技、服務也能成為「護國神山」。

健保署長陳亮妤署長在論壇中表示，全民健保具有極高的覆蓋率，下一步就是改善醫護勞動環境、持續強化數位建設，並持續在各項公共衛生政策中扮演重要角色，更要在治療上積極與國際接軌，打造堅韌永續的醫療環境。

健保署表示，「2025台灣全球健康福祉論壇」作為國內外衛生社福部門交流平台，促進各國緊密互動與連結，深獲國際肯定。今年以全民健保「公平、互助、可負擔、永續」的基本精神為主題，分享30年成果，幫助台灣借鑒國際經驗，與世界健康網絡緊密連結，讓世界看到台灣。

論壇邀請貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及吐瓦魯等13國24位衛生部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，首日大會演講邀請哈佛大學公共衛生學院榮譽教授蕭慶倫、英國倫敦衛生與熱帶醫學院Martin McKee教授與美國公共衛生協會Georges C. Benjamin執行長等人，共計有台灣、美國、英國、德國、法國、比利時、波蘭、瑞士、日本與韓國等10國40位國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。

健保署 永續
