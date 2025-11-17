快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

衛福部增兒少家庭署 王育敏籲提升量能達百人以上規模

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供

賴清德總統昨天宣布衛福部新增「兒少家庭署」，國民黨立委王育敏表示，她在2018年聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯盟」，主張「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」、以及「整合兒少業務」等三大訴求，行政院終於回應國人長期的期待，建議規模必須配置「百人以上」編制，才能確保機關行政能量。

王育敏指出，過去內政部下設兒童局就是因為人力編制不足，導致成效不彰，應以目前社家署編制159人為標準，新設兒家署必須配置「百人以上」編制，以確保機關行政量能，才能真正對抗少子化、兒少保護與家庭支持三大挑戰。

關於衛福部長石崇良主張這次不只單純新增一個署，而是同步啟動衛福部大規模組織改變。王育敏表示，兒少專責機構的定位有其特殊性，不應僅拘泥於衛福部內部，還必須具備跨部會協調整合功能。她主張，該署應由行政院下設二級機關跨部會，整合教育部、內政部等機關，明定聯絡機制與資訊共享平台，「若只是在衛福部新增單位，而沒有強化跨部會整合，那麼制度漏洞依然如舊。」

今年9月政院宣布「好孕三方案」時，王育敏即再次呼籲，須由兒少專責單位管理統籌、推動執行，提醒政府應正視專責機構政策推行與相關部會間的權責協作，避免兒少議題因跨域分散、責任不清而延誤。王育敏呼籲，制度設計須明訂「從上至下的責任鏈」、明確授權、持續監督，避免機構變為象徵而弱化實質功能。

王育敏表示，衛福部應盡速提出「衛福部組織法」修法草案，確立「兒少家庭署」公務人力、預算規模，有效落實兒少業務整合與家庭政策的角色，以回應國人多年來對兒少專責機關的期待。

衛福部 王育敏 行政院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

勞保面臨破產立委提案政府每年千億撥補入法 洪申翰：依法不能定額

芬普尼蛋延燒！石崇良：本周起擴大抽驗...以「這種」雞蛋為主

相關新聞

衛福部增兒少家庭署 王育敏籲提升量能達百人以上規模

賴清德總統昨天宣布衛福部新增「兒少家庭署」，國民黨立委王育敏表示，她在2018年聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯...

原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？

為解決全民健保財務負擔，衛福部日前提出二代健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾...

【總編開箱】撒錢設兒少專責單位 解決「台灣病」挑戰仍大

因應少子化、兒童醫療量能不足等問題，賴清德總統16日宣布，衛福部將增設專責兒童照護的「兒少及家庭支持署」，接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。身為首位具有醫師背景的總統，對少子化的國安問題，賴總統開出撒錢設專責單位的解方，但能否解決年輕人不敢生、或頻頻傳出的虐童等「台灣病」症狀，卻還面臨多重挑戰。

醫界樂見：時機慢了 但比不做好

衛福部將設「兒少及家庭支持署」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，對於政府邁出一大步，給予肯定，時機還有點晚了，但總比什...

觀察站／出生人數今年續創低 少子化問題仍看不到解方

去年龍年，但台灣生育率僅○點八九，出生人數十三萬四八五六人，雙創歷史新低。今年一至十月累積出生人數僅九萬八三九人，全年出...

兒少及家庭支持署幕後推手 呂鴻基：沒有兒童就沒有國家

賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，幕後推手為兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基，他表示，「少子女化是國家的危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。