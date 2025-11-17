原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？

為解決全民健保財務負擔，衛福部日前提出二代健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾強烈反彈，怒轟搶錢、賊仔政府。對此行政院當日晚間緊急喊卡，強調將廣泛聽取各界意見，並加強社會溝通，不過健保財政問題仍未解決，因此未來是否調整改革方案課徵門檻重新上路，仍未排除。

補充健保費改革有三大方向，分別為年度結算制、獎金起徵點一制化、調高徵收上限。其中利息、鼓勵、租金收入等，現行規定「單筆」收入超過新台幣2萬元需扣繳補充保費，因此常出現民眾拆單規避單筆2萬塊錢的扣繳標準，因而新制規劃以民眾整年的利息、股利、租金等收入來計算，超過兩萬就必須得扣繳補充健保費。

現行獎金收入超過薪資四倍需扣繳補充健保費，不過該項規則會因民眾薪水高低而有不同的課徵基準，新制規劃統一以第一級投保薪資的四倍，即11萬4360元作為獎金收入扣繳補充保費的起徵點，以求公平。

目前補充健保費的課徵標準金額以一千萬元為上限，費率2.11%，最高可對大戶課徵21.5萬元補充健保費，衛福部規劃將課徵標準金額調高至5千萬元，最高可對大戶課徵105萬5000元補充健保費。