快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？

聯合報／ 聯合報 王彥鈞 林雍琁 台北即時報導
衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾強烈反彈，怒轟搶錢、賊仔政府。記者王彥鈞／製圖
衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾強烈反彈，怒轟搶錢、賊仔政府。記者王彥鈞／製圖

為解決全民健保財務負擔，衛福部日前提出二代健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾強烈反彈，怒轟搶錢、賊仔政府。對此行政院當日晚間緊急喊卡，強調將廣泛聽取各界意見，並加強社會溝通，不過健保財政問題仍未解決，因此未來是否調整改革方案課徵門檻重新上路，仍未排除。

補充健保費改革有三大方向，分別為年度結算制、獎金起徵點一制化、調高徵收上限。其中利息、鼓勵、租金收入等，現行規定「單筆」收入超過新台幣2萬元需扣繳補充保費，因此常出現民眾拆單規避單筆2萬塊錢的扣繳標準，因而新制規劃以民眾整年的利息、股利、租金等收入來計算，超過兩萬就必須得扣繳補充健保費。

現行獎金收入超過薪資四倍需扣繳補充健保費，不過該項規則會因民眾薪水高低而有不同的課徵基準，新制規劃統一以第一級投保薪資的四倍，即11萬4360元作為獎金收入扣繳補充保費的起徵點，以求公平。

目前補充健保費的課徵標準金額以一千萬元為上限，費率2.11%，最高可對大戶課徵21.5萬元補充健保費，衛福部規劃將課徵標準金額調高至5千萬元，最高可對大戶課徵105萬5000元補充健保費。

針對衛福部所研擬的補充健保費改革方案，政務委員陳時中表示概念沒有問題，惟2萬元的課徵門檻太低，把門檻拉高一定程度才合理，對此衛福部長石崇良強調，政策在設計的過程中需要更多的討論及社會共識，會持續地蒐集大眾意見、凝聚共識，為健保的穩健永續發展繼續努力。

衛福部所研擬的補充健保費改革方案，政務委員陳時中表示概念沒有問題，惟2萬元的課徵門檻太低，把門檻拉高一定程度才合理。記者林雍琁／製圖
衛福部所研擬的補充健保費改革方案，政務委員陳時中表示概念沒有問題，惟2萬元的課徵門檻太低，把門檻拉高一定程度才合理。記者林雍琁／製圖

補充保費 健保 衛福部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期

衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院

芬普尼蛋又流出！為避免相同情形 石崇良：衛福部至年底前將擴大抽驗

相關新聞

原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？

為解決全民健保財務負擔，衛福部日前提出二代健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾...

【總編開箱】撒錢設兒少專責單位 解決「台灣病」挑戰仍大

因應少子化、兒童醫療量能不足等問題，賴清德總統16日宣布，衛福部將增設專責兒童照護的「兒少及家庭支持署」，接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。身為首位具有醫師背景的總統，對少子化的國安問題，賴總統開出撒錢設專責單位的解方，但能否解決年輕人不敢生、或頻頻傳出的虐童等「台灣病」症狀，卻還面臨多重挑戰。

醫界樂見：時機慢了 但比不做好

衛福部將設「兒少及家庭支持署」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，對於政府邁出一大步，給予肯定，時機還有點晚了，但總比什...

觀察站／出生人數今年續創低 少子化問題仍看不到解方

去年龍年，但台灣生育率僅○點八九，出生人數十三萬四八五六人，雙創歷史新低。今年一至十月累積出生人數僅九萬八三九人，全年出...

兒少及家庭支持署幕後推手 呂鴻基：沒有兒童就沒有國家

賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，幕後推手為兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基，他表示，「少子女化是國家的危機...

衛福部將設兒少及家庭支持署 4年135億照顧兒童健康

為了照顧兒童醫療，解決少子化困境，賴清德總統昨天宣布，衛福部將組織調整，新增「兒少及家庭支持署」，作為專責兒童照護的行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。