原來是新聞／補充健保費改革方案挨轟「賊仔政府」暫緩或再重新上路？
為解決全民健保財務負擔，衛福部日前提出二代健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良於本月6日召開說明記者會，不料方案引起民眾強烈反彈，怒轟搶錢、賊仔政府。對此行政院當日晚間緊急喊卡，強調將廣泛聽取各界意見，並加強社會溝通，不過健保財政問題仍未解決，因此未來是否調整改革方案課徵門檻重新上路，仍未排除。
補充健保費改革有三大方向，分別為年度結算制、獎金起徵點一制化、調高徵收上限。其中利息、鼓勵、租金收入等，現行規定「單筆」收入超過新台幣2萬元需扣繳補充保費，因此常出現民眾拆單規避單筆2萬塊錢的扣繳標準，因而新制規劃以民眾整年的利息、股利、租金等收入來計算，超過兩萬就必須得扣繳補充健保費。
現行獎金收入超過薪資四倍需扣繳補充健保費，不過該項規則會因民眾薪水高低而有不同的課徵基準，新制規劃統一以第一級投保薪資的四倍，即11萬4360元作為獎金收入扣繳補充保費的起徵點，以求公平。
目前補充健保費的課徵標準金額以一千萬元為上限，費率2.11%，最高可對大戶課徵21.5萬元補充健保費，衛福部規劃將課徵標準金額調高至5千萬元，最高可對大戶課徵105萬5000元補充健保費。
針對衛福部所研擬的補充健保費改革方案，政務委員陳時中表示概念沒有問題，惟2萬元的課徵門檻太低，把門檻拉高一定程度才合理，對此衛福部長石崇良強調，政策在設計的過程中需要更多的討論及社會共識，會持續地蒐集大眾意見、凝聚共識，為健保的穩健永續發展繼續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言