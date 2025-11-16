賴總統憂這件事「衛福部會又被罵」 石崇良：已組成專案小組研議

賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」國家願景，台大醫院今舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴總統蒞臨致詞。賴總統致詞時，除關心兒童醫療等議題，特別提到一件事，希望在場醫界協助，「否則我看衛福部一定會又被罵」，所以他提醒，衛福部一定要事先因應，避免春節期間急診壅塞。

賴總統說，現在已11月，明年2月農曆年就到了，且明年農曆過年放9天假，一定要及早因應，他認為醫療網功能一定要做得好，因此提醒衛福部及各縣市衛生局要好好溝通、擬定計畫。

衛福部長石崇良說，醫院急診壅塞有二個原因，包括急診就醫人數過量，以及滯留在急診的人數過多，無法順利的住院及轉診。衛福部提出十大策略，包含急診病人前端的分流、提升急診處置效率、加快後端病房的運作及收治等十個策略，同時密切監測病人滯留的數量，如以這個月統計，相比去年同期或前幾個月都有下降，情況都在掌握之中。

因應明年春節長達9天，又比往年更長，而每年月初領完年終獎金後，各行各業都有一波離職潮，因此，祭出明年過年期間的住院、急診都會加成給付，醫護同仁得到合理的報酬，並持續提供民眾必要的醫療服務。衛福部已組成專案小組且正在討論，待後續一切定案時，將會舉行記者會向國人說明，目前持續由六都衛生局加強UCC。

衛福部推出假日輕急症中心（UCC），本周是第三周。衛福部健保署統計，假日急症中心（UCC）今天日診看診人數為227人，比上周11月9日的日診209人，多了18人。今天看診的227人中，內兒科94人，外骨科133人。

據統計，UCC就醫患者中，發燒10人；呼吸道症狀83人；腸胃道症狀24人；簡單傷口31人；小兒急性不適17人，另外有62人，看診原因分別是暈眩、腹痛、泌尿道感染、蜂窩性組織炎以及手腳扭傷等。今天共有8位後送，含1位白血球過高、嘔吐不止送北市聯醫忠孝院區，1位骨折送林口長庚，4位分別因氣喘、血尿、疑似中風及嚴重腹痛送奇美醫院，1位小兒發燒送成大醫院，1位複雜傷口送郭綜合醫院。

若以醫院統計，今天日診看診人數仍以台南市的永川醫院最多達117人，較上周98人次略升，其中內科37人次，骨外科80人次，其次是桃園市龜山區大明醫院19人次，台北市的北市聯醫附設信義門診部、大園敏盛醫院、台中市台安醫院雙十分院同為12人次，新北市中和區怡和醫院、台中市家健聯合診所11人次。

台北市的北市聯醫昆明院區、北市聯醫林森中醫院區都為7人次，桃園市中壢區中美醫院各為6人次，新北市土城區恩樺醫院各為5人次，桃園市龍潭敏盛醫院、高雄市三民區文雄醫院4人次。