觀察站／出生人數今年續創低 少子化問題仍看不到解方
去年龍年，但台灣生育率僅○點八九，出生人數十三萬四八五六人，雙創歷史新低。今年一至十月累積出生人數僅九萬八三九人，全年出生人數恐低於去年。衛福部即將成立「兒少及家庭支持署」，照顧兒少身心健康發展，這真能解決少子女化問題嗎？恐怕還是個上大問號。
為解決少子女化問題，衛福部於民國一○六年四月成立「少子化對策辦公室」，研擬因應少子化相關政策，但八年過去了，問題卻愈來愈惡化，關鍵在於跨部會之間協調不足，以及權責不清。
少子化成因眾多，涵蓋勞動、教育、財政、衛福等多部會權責，僅由衛福部單獨成立辦公室，缺乏行政院層級的跨部會協調，怎可能有效處理其他部會責任，最終成效不彰。
令人擔憂的是，衛福部「兒少及家庭支持署」掛牌運作後，仍可能在政策協調與分工等層面上遭逢相同困境。
國健署本月起加碼「不孕症試管嬰兒補助」升級為「3.0版」，提高補助金額，但少子女化問題複雜，不只生育問題，另有家庭結構、經濟負擔、養育等，專家們示警，除衛福部，還需經濟部、數發部、教育部等協助，共同擬定生育、養育及教育等政策，有必要提高至行政院部會層級，才能看到未來。
衛福部即將成立「兒少及家庭支持署」，似著重在兒少身心健康等照顧發展，對於少子女化國安議題，仍缺乏解決方案，在照顧兒少身心健康的同時，政府應重視晚婚、晚孕，或不婚不孕等社會現象，以及幼兒養育、托育等家長困境，才可能畢其功於一役。
