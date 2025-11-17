醫界樂見：時機慢了 但比不做好

衛福部將設「兒少及家庭支持署」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，對於政府邁出一大步，給予肯定，時機還有點晚了，但總比什麼都不做好。有了專人專責機構，專屬預算，避免地方縣市「各自為政」，確保每個孩子不被制度漏接。

台大兒童醫院前院長黃立民表示，樂見政府成立「兒少及家庭支持署」，我國於民國六十二年制定兒童福利法，曾規畫「內政部兒童局」，落實兒童福利政策，但礙於組織改革，未能成立，迄今未有兒童福利業務專責單位。如今少子化挑戰有了新曙光，讓每個人從兒童時期就受到應有的關懷與重視。

洪子仁表示，兒童、青少年相關規範散布在眾多法規中，成立專責機關，統籌兒童及家庭事務，可集中資源、提升決策與執行效率，建立一個能從頭到尾負責的保護網，真正守住兒童醫療與照護品質。

洪子仁強調，這一兩年台灣新生兒出生人數跌破十三萬，生育率長期位居全球倒數，嚴重衝擊教育、醫療，且影響國家勞動力與整體競爭力。「兒少及家庭支持署」將兒童照護提升到行政層級，代表國家正式將兒童視為「未來主人翁資產」，不再是「家庭自行負擔」。

在兒少問題上，台灣面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻考驗，政府將兒少專責單位層級拉升到「署」，以組織規模來預算編列，可給予兒少更多保障。

現行兒少政策散落在不同部會，醫療、教育、社福系統之間缺乏整合，導致責任不明，預算分散，洪子仁建議，未來由「兒少及家庭支持署」主導整合托育、幼教、醫療、早療、精神照護、育嬰假、職場友善、少子化整體國家政策等，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源。