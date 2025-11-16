聽新聞
衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良（右）說，面對兒童保護、照顧及福利，將成立「兒童及家庭署」，整合兒童健康促進、預防保健及福利保護等；賴清德總統說，衛福部成立「兒童及家庭署」也是向健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基（左）的回報及致敬。記者林伯東／攝影
衛福部長石崇良（右）說，面對兒童保護、照顧及福利，將成立「兒童及家庭署」，整合兒童健康促進、預防保健及福利保護等；賴清德總統說，衛福部成立「兒童及家庭署」也是向健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基（左）的回報及致敬。記者林伯東／攝影

賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」國家願景，台大醫院今舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴總統蒞臨致詞。賴總統致詞時表示，為照顧兒童醫療，衛福部將進行組織調整，未來會增加「兒少及家庭支持署」，以專責單位照顧兒童身心健康。

賴總統說，健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基長期推動兒童健康，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪，但他當上總統後，就不讓呂鴻基來了，因他已了解對方的心聲。因此，賴總通今正式宣布，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以一個兒童專責單位照顧兒童身心健康，這也是向呂鴻基教授的回報及致敬。

衛福部長石崇良表示，面對少子女化下的兒童保護、照顧及福利，將依賴總統期望，衛福部會整合相關業務至一個專責單位，並向行政院提出成立「兒童及家庭署」，整合兒童健康促進、預防保健及福利保護等。

石崇良說，此改變連同衛福部組改，以同步調整其他業務，如將公共衛生業務的推動及健康促進等，目前規畫由國健署擔負，另也會整合長照業務等，預計今年底前向行政院提出「衛福部組織法」修法草案，希望明年立法院第一會期通過。

賴總統指出，健保去年到今年共挹注8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含兒童重症住院支付，及低度、中度、高度生物等效劑量的質子放射治療等，預估每年有100名兒童癌症患者受惠，今年年底預計再推出兒童兒科病房和加護病房住院診察費都會增加，預計明年1月實施，其他如兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等都會來加強投入資源。

衛福部 行政院
