中共恫嚇全球抓捕沈伯洋 學者：測試民主國家底線與團結

中央社／ 台北15日電
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

中國日前發布公告，對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言追捕，學者陳方隅認為，中國的恫嚇舉措是想藉此樹立共同敵人、召喚特定族群，並鼓勵以「到處戰人」為榮，目的是測試民主國家底線，確認民主國家是否會因此而更團結。

中國重慶公安局日前對沈伯洋立案偵查，央視更指將全球追捕，而中國駐大阪總領事薛劍也針對日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，引發外界關注。

東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，中國揚言的全球通緝令與外交上的各種恫嚇、一直存在，只是不一定公開講出來，近幾年中共推出「反間諜法」、增修「國家安全法」，恣意擴大管轄權範圍，近期則是大動作向沈伯洋發出全球通緝令，甚至暗示「斬首」日相。

對於中國的恫嚇意圖，陳方隅分析，首先是樹立共同敵人、召喚特定族群。即便中共知道「恫嚇」影響有限，但更重要的是藉由鼓動暴力，號召全世界所有贊同「中華民族偉大復興」價值的人，群起反對任何做中國研究和對抗中共政權的人。

其次是以「到處戰人」為榮，陳方隅解釋，中共戰狼外交風格雖然助長更多脫序行為，但北京不會認錯只會繼續加碼；在戰狼外交氛圍下，中共鼓勵網民、官員到處開戰，並以「到處戰人」為榮，而恫嚇他國外交官、議員，揚言全球追捕乃至暗示「斬首」日相等失控言論，就是在此戰狼氛圍下被助長。

陳方隅說明，最後是意圖破壞民主友盟的團結，並測試民主國家的底線。中國採取恐嚇手段，目的是希望破壞民主國家的團結，而相關跨境鎮壓手段，也與中國進行灰色地帶襲擾的目的一致，都是在「測試各國的反應與底線」，並確認民主國家是否會因此而更團結。

陳方隅認為，民主國家的政策形成到執行需要更長時間，不可能立即以激烈手段進行反制，可預期中國未來會「繼續測試」；從對中政策跨國議會聯盟（IPAC）相關發言與媒體關注角度看，民主國家的反應都是慢慢的，但不能說沒有，在中國持續測試民主國家底線時，也可看見民主國家正在慢慢地團結起來。

中共 外交官 沈伯洋 通緝 北京
