中國立案偵查沈伯洋 美國務院：破壞支撐兩岸現狀規範

中央社／ 華盛頓14日專電
民進黨立委沈伯洋。 圖／聯合報系記者劉懿萱攝影
民進黨立委沈伯洋。 圖／聯合報系記者劉懿萱攝影

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範；法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。

中國重慶市公安局日前發布公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，央視影片還引用學者說法稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」沈伯洋。不過，國際刑警組織回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。

對於中國立案偵查沈伯洋並揚言追捕，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆記者提問表示，美國對相關報導深表關切。

發言人說，中國的作為威脅言論自由，並逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範。

發言人表示：「我們敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，持續威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。」

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」名單，重慶市公安局今年10月底也公告對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。

儘管面對中國揚言追捕，沈伯洋日前仍赴德國國會作證，強調絕不退縮。台灣陸委會也表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

沈伯洋 台獨 通緝
